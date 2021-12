Apple iPhone SE 3 op schema voor maart 2022, claimrapport

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veelgeruchte 3e generatie iPhone SE zal naar verluidt in het eerste kwartaal van 2022 verschijnen - hoogstwaarschijnlijk maart.

Dat is de mening van TrendForce, een marktonderzoeksbureau in Taiwan, dat van mening is dat Apple graag meer grip wil krijgen op de markt voor "mid-range 5G- smartphones".

"Apple blijft bij het plan om zijn 3e generatie iPhone SE in 1Q22 en vier modellen in een nieuwe serie in 2H22 uit te brengen", schreef het in zijn laatste rapport over de groei van de smartphoneproductie.

"De iPhone SE van de derde generatie zal naar verwachting een belangrijk instrument zijn om Apple te helpen aanwezig te zijn in het marktsegment voor mid-range 5G-smartphones."

De laatste iPhone SE werd uitgebracht in april 2020 en is vandaag nog steeds beschikbaar. Het is nu echter een beetje een rariteit in de line-up van Apple, omdat het het enige apparaat is met een ouder ontwerp en een aan de voorzijde gerichte Touch ID-knop.

Dat zal misschien niet veranderen, zoals een gerucht in oktober suggereerde dat de knop zou kunnen blijven bestaan. Het 4,7-inch Retina HD-scherm zou ook terugkeren, hoewel een krachtigere A15 Bionic-chip het nieuwe apparaat van stroom zou kunnen voorzien.

Een andere grote verandering is de toevoeging van 5G, wat het aantrekkelijker zal maken naarmate netwerken de 5G-dekking breder uitrollen. We zullen ongetwijfeld meer te weten komen als de lente nadert.

