(Pocket-lint) - Als onderdeel van devierdaagse uitverkoop voor Black Friday van dit jaar, biedt Apple een Apple Store-cadeaubon van $ 200/£ 160 aan wanneer je een in aanmerking komend apparaat koopt, zoals een iPhone, een paar AirPods, een iPad Pro, een Apple TV, of een Mac. Dit is wat u moet weten.

Apples vierdaagse uitverkoop - of "The Apple Shopping Event" - begint Black Friday (26 november 2021) en eindigt op Cyber Monday (29 november 2021).

Net als voorgaande jaren biedt Apple een Apple Store-cadeaubonactie aan voor alle klanten die daarvoor in aanmerking komende apparaten kopen. Het sluit nieuwere iPhone-, Apple Watch- en Mac-modellen uit van het winkelevenement.

Alle in aanmerking komende apparaten en hun cadeaubonbedragen staan hieronder vermeld.

• Cadeaubon van $ 50 voor iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone SE

• Cadeaubon van $ 75 voor AirPods, Pro en Max van de tweede of derde generatie

• Cadeaubon van $ 50 voor Apple Watch SE en Apple Watch Series 3

• Cadeaubon van $ 100 voor 11-inch en 12,9-inch iPad Pro

• Cadeaubon van $ 100 voor MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini

• Cadeaubon van $ 200 voor 27-inch iMac

• Cadeaubon van $ 50 voor Apple TV 4K en ‌Apple TV‌ HD

• Cadeaubon van $ 50 voor Beats Studio 3 Wireless, Solo 3 Wireless en meer

• Cadeaubon van $ 50 voor Apple Pencil van de tweede generatie, Smart Keyboard Folio, MagSafe Duo Charger, AirTag four-pack en Magic Keyboard

• Cadeaubon van £ 40 voor iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone SE

• Cadeaubon van £ 60 voor AirPods, Pro en Max van de tweede of derde generatie

• Cadeaubon van £ 40 voor Apple Watch SE en Apple Watch Series 3

• Cadeaubon van £ 80 voor 11-inch en 12,9-inch iPad Pro

• Cadeaubon van £ 80 voor MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini

• Cadeaubon van £ 160 voor 27-inch iMac

• Cadeaubon van £ 40 voor Apple TV 4K en ‌Apple TV‌ HD

• Cadeaubon van £ 40 voor Beats Studio 3 Wireless, Solo 3 Wireless en meer

• Cadeaubon van £ 40 voor Apple Pencil van de tweede generatie, Smart Keyboard Folio, MagSafe Duo Charger, AirTag four-pack en Magic Keyboard

U kunt Apple Store-cadeaubonnen gebruiken in een ‌Apple Store‌, telefonisch (op 1-800-MY-APPLE in de VS) of online. Ze kunnen worden gebruikt voor Apple-producten, accessoires, muziek, films, tv-programmas, iCloud en meer.

