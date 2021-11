Opvouwbare iPad: wordt de eerste opvouwbare van Apple meer een tablet-achtig apparaat?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Samsung verschillende opvouwbare apparaten in verschillende vormfactoren maakt, en Google naar verluidt een eigen opvouwbare telefoon ontwikkelt , speelt Apple natuurlijk ook stilletjes met het idee. Het bewijs hiervan komt in de vorm van een nieuw verleend Apple-patent.

Het US Patent and Trademark Office heeft onlangs het in Cupertino gevestigde bedrijf een patent verleend dat betrekking heeft op een opvouwbaar tablet-achtig apparaat. Het verleende patent heeft betrekking op meerdere elektronische apparaten en displays die samen in een systeem worden gebruikt. Figuren in het octrooi tonen een paar elektronische apparaten die worden ondersteund door een buigbare behuizing met een interne scharnierstructuur, evenals een paar elektronische apparaten in een behuizing die op zichzelf is teruggevouwen.

Het patent stelt een modus voor die de gezamenlijke bedieningsmodus wordt genoemd, waarbij één afbeelding naadloos kan worden opgedeeld in twee schermen of kan worden gepresenteerd als één grote afbeelding. Zoals Patently Apple opmerkte, klinkt het concept vrij gelijkaardig aan Microsofts Surface Neo, een apparaat dat sommigen ook als een opvouwbare tablet beschouwden.

Je kunt meer afbeeldingen van het patent zien op Patently Apple .

Houd er rekening mee dat er in het verleden geruchten gingen dat Apple aan een opvouwbare iPhone zou werken. Eén rapport beweerde zelfs dat het in 2023 zou worden gelanceerd met een 8-inch scherm.

