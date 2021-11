Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple maakt het makkelijker om je iPhone en Mac zelf te repareren door een nieuw programma genaamd Self Service Repair te introduceren.

Apple heeft een nieuw recht op reparatie-programma aangekondigd, genaamd Self Service Repair. Kortom, het bedrijf is van plan om Apple-apparaatonderdelen en -hulpmiddelen aan consumenten te gaan verkopen en zal zelfs instructies geven over hoe Apple-producten thuis kunnen worden gerepareerd. Dat betekent dat u, als u ervoor kiest, kunt voorkomen dat u uw kapotte Apple-apparaten naar een winkel of een externe reparatiewerkplaats brengt om ze te laten repareren. U kunt het letterlijk zelf doen met goedgekeurde componenten en stapsgewijze instructies.

Dit is een enorme verandering in de strategie voor Apple, dat zich lang verzet tegen het toestaan van klanten om hun eigen apparaten te repareren buiten de Apple Stores of erkende reparateurs om.

Apple zal beginnen met het openstellen van de iPhone 12- serie en iPhone 13- serie voor doe-het-zelf-oplossingen. U kunt het scherm, de batterij en de camera vervangen met onderdelen die u bij Apple hebt gekocht, hoewel u later andere opties kunt kopen. Apple stelt Macs met M1-chips ook open voor reparaties aan huis.

Nee. Cruciaal is dat als u zelf een reparatie uitvoert, de garantie van uw Apple-apparaat niet ongeldig wordt, aldus TechCrunch . Maar uw apparaat tijdens het proces beschadigen, kan dat nog steeds.

Apple zei dat Self Service Repair "begin volgend jaar" in de VS zal lanceren voordat het naar andere landen wordt uitgebreid.

Ja. Maar Apple waarschuwt nog steeds dat technici "met de kennis en ervaring om elektronische apparaten te repareren" alleen moeten overwegen om Apple-apparaten te repareren. De meeste klanten moeten deskundige hulp van Apple of een derde partij zoeken voordat ze hun Apple-apparaten openbreken om te zien wat er mis mee is.

Apple heeft nog geen prijzen aangekondigd voor onderdelen en gereedschappen. Vermoedelijk kunt u ze kopen bij Apple en geautoriseerde externe reparatiewerkplaatsen.

Het bedrijf belooft "meer dan 200 afzonderlijke onderdelen en gereedschappen" te verkopen en zal reparatiehandleidingen verstrekken die klanten kunnen raadplegen voordat ze onderdelen kopen.

Apple zei ook dat klanten een recyclingtegoed kunnen krijgen als ze gebruikte onderdelen inleveren nadat ze een reparatie hebben uitgevoerd.