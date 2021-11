Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt aangenomen dat Apple een nieuwe functie ontwikkelt voor de iPhone en Apple Watch die kan zien of je een auto-ongeluk hebt gehad en automatisch de hulpdiensten voor je belt.

Volgens The Wall Street Journal is de functie blijkbaar beschikbaar voor volgend jaar, vermoedelijk als onderdeel van iOS 16 en watchOS 9. Vergeet niet dat er vergelijkbare connected car-diensten zijn - zoals GMs OnStar, Subarus Starlink en Fiat Chryslers Uconnect - die in de VS 911 kan bellen als je een auto-ongeluk hebt gehad. Maar niet elke auto heeft connectiviteitsfuncties. Voor die voertuigen zou zoiets als het aankomende systeem van Apple echt levensreddend kunnen zijn voor iPhone-gebruikers.

Het is vermeldenswaard dat het Googles Personal Safety-app voor Pixel-telefoons zou volgen, die een functie bevat om hulp in te roepen wanneer het een crash detecteert.

De detectiefunctie van auto-ongelukken van Apple werkt naar verluidt door te meten voor een onmiddellijke sprong in zwaartekracht - of g-krachten bij impact. Het in Cupertino gevestigde bedrijf heeft de functie het afgelopen jaar getest door anonieme gegevens te verzamelen van iPhone- en Apple Watch-gebruikers, aldus The Wall Street Journal.

Het klinkt eerlijk gezegd als de valdetectiefunctie van Apple Watch , maar dan voor autos. Valdetectie kan zien of u bent gestruikeld of gestruikeld en alarmeert de hulpdiensten.