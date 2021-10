Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples next entry-level telefoon zal de iPhone SE Plus en de lancering worden genoemd in 2022, volgens een nieuw gerucht.

Sinds de komst van de iPhone 13- reeks in september, hebben geruchten uit de industrie de focus snel verlegd naar het budgetmodel van Apple. De laatste, van display-analist Ross Young, geeft aan dat het bedrijf Cupertino de komende iPhone SE een nieuwe naam zal geven.

Ondanks dat de telefoon is getipt met de naam Plus, wordt er gezegd dat hij niet groter zal zijn dan de huidige iPhone SE (2020) . Dit zou betekenen dat het afwijkt van de conventie van eerdere vlaggenschip-iPhone-modellen - zoals de iPhone 7 Plus en iPhone 8 Plus - waarin de Plus het grotere equivalent aanduidde.

In plaats daarvan suggereert Young dat de iPhone SE Plus hetzelfde 4,7-inch LCD-scherm zal hebben als voorheen, wat in overeenstemming is met het iPhone SE 2022-rapport van Macotakara van eerder deze maand, evenals de iPhone SE- tip van de gerespecteerde industrieanalist Ming-Chi Kuo van Maart.

Het is niet alleen de weergavegrootte die grotendeels overeen lijkt te komen, met ondersteuning voor 5G en een releasedatum van 2022 die ook door Young via Twitter wordt aangeprezen. Nogmaals, dit is iets dat zeer consistent is geweest in de rapporten die we tot nu toe hebben gezien.

We horen nu dat de volgende iPhone met LCD-scherm in 2022 zal worden geïntroduceerd en de SE Plus wordt genoemd met hetzelfde 4,7-inch LCD-scherm als de 8 samen met 5G. We horen dat de iPhone SE3 met een 5,7-inch - 6,1-inch LCD-scherm nu wordt gepusht naar 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) 25 oktober 2021

Een stukje nieuwe informatie, let wel, is dat de iPhone SE 3 - waarvan algemeen werd verwacht dat het de naam van de volgende iteratie zou zijn - nu is teruggedrongen tot 2024. Young zegt dat dit model het model zal zijn dat de schermgrootte, met een LCD-scherm tussen 5,7-inch en 6,1-inch.

Of dat uiteindelijk waar is, is natuurlijk te vroeg om te weten, maar de details rond de volgende iPhone SE lijken zeker in beeld te komen.

Zoals met alle pre-release geruchten, zouden we deze informatie nog steeds met een korreltje zout nemen, maar consistentie resulteert meestal in nauwkeurigheid - en de iPhone SE-lijn is tenslotte aan een upgrade toe.