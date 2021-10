Deze man bouwde s werelds eerste iPhone met USB-C

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De wereldwijde technologische verschuiving naar USB-C is geen geheim. Bijna elk product dat ooit een oplaadmethode voor eigendommen gebruikte of een van de vele eerdere varianten van USB, is de afgelopen jaren allemaal begonnen met een overgang naar standaardisatie met USB-C.

Zelfs Apple heeft al zijn Mac-computers en bijna de hele iPad-reeks naar USB-C verplaatst. Ondanks het feit dat het bedrijf naar verluidt een terugkeer naar MagSafe-opladers markeert in de volgende update van de MacBook Pro-serie , wijzen alle tekenen erop dat USB-C overblijft als een back-upoplaadoptie.

Er is echter een belangrijk stuk technologie dat ervoor heeft gekozen om de nu alomtegenwoordige USB-C-standaard weg te laten, en dat is natuurlijk de Apple iPhone.

Een overstap naar USB-C op de iPhone zou betekenen dat vrijwel elk stukje technologie in uw huis draadloos of met slechts één kabel kan worden opgeladen. Best netjes, hè?

In plaats van dat alleen voor fantasie te houden, heeft een getalenteerde hardwaremodifier zijn vaardigheden gebruikt om Frankenstein s werelds allereerste iPhone met USB-C te maken.

Het unieke apparaat is voor het eerst gemaakt door Ken Pillonel , een Zwitserse robotica-student die momenteel voor zijn master studeert.

Bekijk hieronder de elf minuten durende video die door hen is gepost en waarin wordt uitgelegd hoe dit precies is gedaan.

Al met al is Pillnel in staat om zowel gegevensoverdracht als stroomvoorziening op het apparaat te krijgen, wat op zijn zachtst gezegd indrukwekkend is, gezien de enorme moeilijkheid om zelfs maar elementaire reparaties uit te voeren op sommige iPhone-componenten - laat staan een totaal (ogenschijnlijk?) niet-ondersteunde hardwaremodificatie.