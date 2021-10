Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zelfs als je eenmaal hebt besloten welk type telefoon je gaat halen voor je volgende upgrade, en je weet zeker dat een van de iPhone 13-reeksen van Apple geschikt voor je is, kan het kiezen van de juiste hoes een beetje stressvol zijn beleven.

U wilt er zeker van zijn dat u de stijlvolle uitstraling krijgt die u wilt en de bescherming om ervoor te zorgen dat het laten vallen van uw telefoon geen ramp hoeft te zijn. Dat is wat Pitaka zon geweldige keuze maakt voor telefoonhoesjes - het brengt het beste van twee werelden samen in een verscheidenheid aan opties. We hebben een aantal van onze favoriete cases voor je uitgezocht om hieronder te bekijken, maar je kunt ook de Pitaka-website bezoeken voor meer.

Ten eerste, als je iets substantiëler wilt om je telefoon te beschermen, en je bent ook een fan van het uitstekende nieuwe MagSafe-systeem van Apple, dan is de MagEZ Case 2 misschien iets voor jou.

Pitaka heeft een oudere versie van zijn behuizing verfijnd en verbeterd, om ervoor te zorgen dat deze zo beschermend mogelijk is en in een reeks stijlvolle kleuropties. Ze zijn ook gemaakt van aramidevezel voor uitstekende bescherming, en je kunt erop vertrouwen dat als je je telefoon laat vallen terwijl je onderweg bent, er geen blijvende schade is, dankzij de opstaande randen. De totale compatibiliteit met MagSafe is slechts de kers op de taart.

Als je op zoek bent naar een hoesje dat bijna geen volume toevoegt aan de grootte en vorm van je nieuwe iPhone 13, dan is de Air Case misschien wel de beste optie voor jou. Het heeft een toepasselijke naam, met gewichten vanaf 7,1 g, afhankelijk van de grootte van het hoesje, wat betekent dat je niet eens merkt dat het op je telefoon zit.

Het zorgt voor een ideale bescherming tegen krassen en kleine stoten, terwijl het ontwerp van de telefoon voorop en in het midden blijft. Dit is een geweldige oplossing als u uw telefoon meestal in uw zak of tas laat en u zich zorgen maakt over sleutels of andere items die sporen achterlaten. De hoes is gemaakt van aramidevezel, een materiaal dat wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaartindustrie en dat superlicht is maar toch enige bescherming biedt.

Voor nog meer bescherming met een stijlvol ontwerp heeft de nieuwe MagEZ Case Pro alle voordelen van de standaard case hierboven met een paar extra bonussen. Het biedt totale telefoondekking, inclusief knopcovers om ervoor te zorgen dat niets het kostbare oppervlak van uw handset kan bereiken.

Hier heeft Pitaka slanke, vacuümgevormde aramidevezels gemengd met duurzame TPU om een minimalistisch ontwerp te behouden met een comfortabele antisliptextuur die ook valt door de militaire standaard valtests. Het vertaalt zich in echte gemoedsrust wanneer je onderweg bent met je iPhone 13. Het beste van alles is dat de fantastische nieuwe cameras die Apple aan zijn telefoon heeft toegevoegd volledig worden beschermd door een opstaande rand, waardoor alles duidelijk blijft terwijl je fotos maakt en video.