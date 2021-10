Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigde de iPhone 13-serie aan tijdens een evenement op 14 september 2021, maar er is nog steeds één telefoon in de line-up van het bedrijf die nog een opfrisbeurt moet krijgen - de iPhone SE .

De tweede generatie van de iPhone SE werd aangekondigd in april 2020 en het gerucht gaat dat het apparaat van de derde generatie in december 2021 in productie zal gaan en in het voorjaar van 2022 zal worden uitgebracht.

Er wordt beweerd door de Japanse site Macotakara , evenals door Nikkei Asia, dat de iPhone SE (3e generatie) een 4,7-inch Retina HD-scherm zal blijven bieden met de Touch ID-vingerafdruksensor eronder.

Er wordt ook gezegd dat het apparaat dezelfde A15 Bionic-chip zal bieden als de meest recente iPhone 13-serie, evenals hetzelfde Qualcomm Snapdragon X60 5G-modem. Dat suggereert natuurlijk dat de iPhone SE (3e generatie) 5G-compatibel zal zijn, net als de iPhone 12-serie en iPhone 13-serie.

Er is nog niets officieel, en dat zal ook niet lang zo zijn, hoewel deze geruchten voorlopig alle suggesties voor een grotere iPhone SE wegnemen. Ze suggereren ook dat als je een kleinere iPhone met Face ID wilt , de iPhone 13 mini degene is die je wilt overwegen, in plaats van te wachten op de volgende iPhone SE.

Alle geruchten rondom de iPhone SE (3e generatie) lees je in onze aparte rubriek .