(Pocket-lint) - Een van de meest geprezen kenmerken van de iPhone 13-serie is de mogelijkheid om macrofotografie te maken op slechts 2 cm afstand van het onderwerp, iets dat ogenschijnlijk onmogelijk was op eerdere iPhone-modellen... of toch niet?

Halide Mark II - Pro Camera, kortweg Halide genoemd, is de meest populaire en uitgebreide fotografie-app die beschikbaar is op de iPhone. Het ontgrendelt een aantal fotografische deuren De standaard camera-app van Apple doet je denken dat het onmogelijk is - inclusief het maken van fotografie op macroniveau op oudere iPhone-modellen voorafgaand aan de 13-serie.

Als je naar Apple luistert, zullen ze je vertellen dat alleen de iPhone 13-serie de mogelijkheid heeft om macro-opnamen te maken vanwege de nieuwe camerasensoren met veel kortere brandpuntsbereiken, maar de Halide- app smeekt om anders te zijn.

De app legt uit dat "[onze] Macro-modus je in staat stelt superclose-upfotos te maken met uitstekende kwaliteit dankzij Al en focustools".

Hoewel er ongetwijfeld een eindresultaat van betere kwaliteit zal zijn op een van de nieuwste iPhone 13-modellen, kun je nog steeds de grenzen van je oudere iPhone verleggen door Halide hier in de app store te downloaden.

Om in macro te fotograferen:

1) Download de Halide-app uit de app store

2) Druk op de AF-knop (autofocus) om handmatige scherpstelling in te schakelen.

3) Selecteer het bloempictogram in de linkerbenedenhoek.

4) Breng uw telefoon van dichtbij en persoonlijk bij het onderwerp ter voorbereiding van de opname

5) Pas de focussensoren aan met behulp van de schuifbalk aan de onderkant van de zoeker.

Een voorbeeld van Halides unieke green highlight focussysteem. Wanneer de groene lijnen het scherpst zijn, weet je dat het beeld scherp is.

En dat is het! Je zou de focus moeten kunnen aanpassen, zodat een voorheen wazige opname er nu bijna net zo hoogwaardig uitziet als met de nieuwste iPhone 13.