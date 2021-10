Afbeeldingen slepen en neerzetten van Safari naar Fotos op iPhone

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal geweldige tips en trucs verborgen in de iOS-software van de Apple iPhone, waarvan je er een paar kunt lezen in onze tips en trucs round-up-functie . Er is er echter een die we op iOS 15 hebben ontdekt en die zijn eigen functie waardig is, omdat hij gewoon uitstekend is.

Wist u dat u kunt slepen en afbeeldingen rechtstreeks dalen van Safari in je fotobibliotheek ? Je moet ervoor zorgen dat je twee handen bij de hand hebt - dit is geen tip met één hand. Maar als er bijvoorbeeld een aantal afbeeldingen van Google Afbeeldingen zoeken die u rechtstreeks in uw Fotos-bibliotheek wilt plaatsen, gaan we u vertellen hoe.

Dit is misschien niet een tip die je zo vaak nodig hebt, maar je kunt ons niet vertellen dat het niet cool is. Of je nu op zoek bent naar grappige memes op Google Afbeeldingen zoeken, of misschien iets praktischers, je kunt één afbeelding vasthouden en naar de hoek van je scherm slepen, gewoon op meerdere afbeeldingen tikken en ze vervolgens allemaal naar je Fotobibliotheek slepen en neerzetten in één beweging.

Hier is hoe.

Open de Fotos-app op je iPhone Open de Safari-app op je iPhone Open de pagina in Safari met de afbeeldingen die u wilt opslaan in uw Fotobibliotheek Houd een afbeelding ingedrukt en sleep deze naar de hoek. Blijf die afbeelding met één vinger vasthouden en tik vervolgens met je andere hand op elke volgende afbeelding Elke afbeelding waarop u tikt, gaat automatisch naar de hoek met de eerste afbeelding, waardoor een stapel ontstaat Zodra je alle gewenste afbeeldingen hebt, gebruik je de hand waarmee je op de afbeeldingen tikte om vanaf de onderkant van je iPhone omhoog te vegen om de App Switcher te laden als je een Face ID iPhone hebt, of dubbeltik op de Home-knop voor degenen met Touch ID Tik op de Fotos-app, die naast de Safari-app zou moeten staan als je ze een voor een hebt geopend Zodra de Fotos-app is geopend in uw bibliotheek, laat u de bewaarplicht op de afbeeldingen los en ze verschijnen automatisch in uw bibliotheek

Natuurlijk werkt deze truc ook met slechts één afbeelding, wat betekent dat je niet langer een foto hoeft ingedrukt te houden en vervolgens op Toevoegen aan fotos hoeft te tikken als je dat niet wilt, ook al is dat waarschijnlijk sneller in het geval van één foto.

Het is vermeldenswaard dat je meerdere afbeeldingen kunt selecteren en ze naar Safari kunt slepen en neerzetten. Je moet de eerste afbeelding vasthouden en niet loslaten totdat je ze allemaal in de Fotobibliotheek hebt geplaatst, vandaar dat je twee handen nodig hebt, of zeer lange vingers.