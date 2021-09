Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De jaarlijkse vernieuwing van de iPhone is een van de grootste technische evenementen: het is de telefoon die velen willen bezitten, een die trends zet en de telefoon die alle anderen willen verbeteren.

Hoewel lekken en geruchten niets nieuws zijn in de technische wereld, is het vrij zeldzaam om volledige informatie over nieuwe Apple-apparaten te krijgen. Ze hebben niet de neiging om zo uitgebreid te lekken als een Samsung- of Google-telefoon – maar we verzamelen hier alles wat we horen over de 2022 iPhone-modellen.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 14-modellen.

Mogelijk 13 september 2022

Vanaf $ 699?

Meestal houdt Apple zijn iPhone-evenement rond de tweede week van september en normaal gesproken op een dinsdag. Volgens dit patroon werden op 14 september de iPhone 13-modellen onthuld.

Als het patroon zich voortzet, zouden de iPhone 14-modellen op 13 september 2022 kunnen worden onthuld. Natuurlijk is er nog niets officieel en dat zal ook niet lang duren.

Wat de prijs betreft, verwachten we dat de iPhone 14-modellen rond dezelfde marge zullen beginnen als de iPhone 13-modellen. Geruchten hebben beweerd dat het iPhone mini-model in de toekomst zou kunnen worden gesloopt , wat, indien waar, de startprijs van de iPhone 14-modellen zou stijgen in vergelijking met de iPhone 13-modellen. Hopelijk komt er wel een iPhone 14 mini.

iPhone 14 mini

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

De iPhone 11 , 11 Pro en 11 Pro Max werden gelanceerd in 2019, gevolgd door de iPhone 12 mini , iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max in 2020 en de iPhone 13 mini, iPhone 13 , iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Maximaal 2021.

De kans is dan ook groot dat de volgende iPhones de iPhone 14 mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max gaan heten. Dat is echter geen garantie, aangezien Apple zou kunnen kiezen voor de iPhone 13s, of het zou voor iets heel anders kunnen gaan. We zouden ons geld voorlopig echter op de iPhone 14 zetten.

Geheel nieuw ontwerp

Perforatiecamera?

Spoel achter

De Apple iPhone 13-modellen volgden hetzelfde ontwerp als de iPhone 12-modellen, met platte randen en een ontwerp dat nauwer aansluit bij de iPhone 4 en 5 in vergelijking met de afgeronde randen waar we sinds de iPhone 6 aan gewend waren geraakt.

Geruchten suggereren dat de iPhone 14-modellen de zaken weer zouden kunnen veranderen, met het woord over een overstap naar een camera aan de voorkant met een perforator. Er zijn ook beweringen dat de uitstekende achteruitrijcamera in de volgende iPhone gelijk met de achterkant van de telefoon kan eindigen.

We zagen een kleinere inkeping aan de bovenkant van de iPhone 13-modellen in vergelijking met eerdere Face ID-telefoons en er werd eerder patent aangevraagd voor een telefoon zonder inkeping, maar we veronderstellen dat we zullen moeten afwachten of dit werkelijkheid wordt.

Wat betreft afwerkingen, verwachten we dat de Pro-modellen premiumer zullen blijven dan de standaardmodellen, en er zijn geruchten geweest dat ze krasbestendig titanium zouden kunnen gebruiken. Er is ook sprake dat het minimodel zal worden gedumpt en in plaats daarvan een nieuw standaard Max-model zal worden geïntroduceerd, maar alles is voorlopig slechts een gerucht.

Alle OLED

120Hz verversingssnelheid

Verschillende maten

Alle 2022 iPhones zullen waarschijnlijk een OLED-scherm hebben, zoals de iPhone 12- en iPhone 13-modellen bieden. Het is ook waarschijnlijk dat de iPhone 14 Pro-modellen een adaptieve verversingssnelheid tussen 10 Hz en 120 Hz zullen hebben, zoals de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, hoewel de ProMotion-technologie misschien ook naar de standaardmodellen zal filteren.

Qua schermformaten heeft de iPhone 13 mini een 5,4-inch display, de iPhone 13 en iPhone 13 Pro een 6,1-inch display en de iPhone 13 Pro Max een 6,7-inch display. Zoals gezegd, is er wat gebabbel geweest over het dumpen van de iPhone mini en de introductie van een standaard Max-model.

Als dit gebeurt, kunnen de iPhone 14-modellen worden geleverd in 6,1-inch en 6,7-inch modellen, met een Pro- en standaardmodel van elk. We hopen echter nog steeds dat de mini in 2022 zal doorgaan, omdat we veel liefde voor dat apparaat hebben.

Sommige speculaties suggereerden eerder dat in-display vingerafdruksensoren naast Face ID zouden kunnen werken, wat een plausibele suggestie is.

Dubbele camera op standaardmodellen

Drievoudige camera op Pro-modellen

De Apple iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben beide een drievoudige achteruitrijcamera, bestaande uit een brede hoofdsensor, ultrabrede sensor en een telelenssensor, terwijl de standaard iPhone 13 mini en iPhone 13 dezelfde brede en ultrabrede hoofdsensor hebben , maar ze missen de telelens.

Er gaat een gerucht dat de iPhone 14 Pro-modellen een groothoekcamera zouden hebben met een 1/1,3-inch 48MP CMOS-beeldsensor en 8K-video-opname zouden ondersteunen, maar het is nog erg vroeg.

We verwachten dat de iPhone 14 Pro-modellen een extra lens en extra functies, zoals Macro en ProRES, zullen blijven bieden ten opzichte van de standaardmodellen van de iPhone 14. Op dit moment is het onduidelijk wat er voor 2022 zou kunnen veranderen, maar verbeteringen ten opzichte van de 2021-modellen zijn waarschijnlijk.

5G

A16-chip

iOS 16

Nu Apple 5G gebruikt met alle iPhone 12-modellen en iPhone 13-modellen, is het vrijwel gegarandeerd dat alle iPhone 14-modellen 5G-compatibel zullen zijn.

Het is ook waarschijnlijk dat de iPhone 14-modellen op de A16 Bionic-chip zullen draaien, ervan uitgaande dat Apple doorgaat met zijn naamgevingspatronen in termen van chipsets. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hadden een extra kern voor hun GPU, dus dit zou opnieuw het geval kunnen zijn voor de iPhone 14 Pro-modellen, waardoor ze zich kunnen onderscheiden van de standaardmodellen.

De volgende grote software-build zal iOS 16 zijn, waar we naar verwachting meer over zullen horen in juni 2022, wanneer Apple doorgaans zijn Worldwide Developer Conference (WWDC) houdt.

In termen van opslag, met de standaard iPhone 13-modellen met 128 GB, 256 GB en 512 GB opties en de iPhone 13 Pro-modellen die hetzelfde bieden, evenals een optie van 1 TB, zouden we hetzelfde verwachten van de iPhone 14-modellen.

Hier is alles wat we tot nu toe over de iPhone 14-modellen hebben gehoord.

Mark Gurman van Bloomberg beweerde dat de iPhone 14 een herontwerp zou krijgen, wat de rapporten bevestigt dat het bedrijf veel overstapt naar een camera met perforatiegaatjes.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo voorspelt dat de iPhone 14 Pro de eerste zal zijn die de inkeping van de camera aan de voorkant volledig laat vallen, waarbij Apple in plaats daarvan kiest voor een perforatorlens.

Jon Prosser van FrontPageTech presenteerde in samenwerking met Renders door Ian een video met enkele weergaven van wat wordt beweerd de iPhone 14 Pro te zijn. De afbeeldingen tonen een ontwerp met platte randen, vergelijkbaar met wat de iPhone 13-modellen bieden, maar met ronde volumeknoppen.

Er zijn drie cameralenzen aan de achterkant - zoals de huidige Pro-modellen - hoewel de renders de lenzen bijna plat op het oppervlak laten zien en zonder de vierkante camerabehuizing eromheen. Prosser zegt dat het apparaat van titanium zal zijn en dat de renders ook een camera aan de voorkant laten zien.

Apple heeft een patent gekregen dat suggereert dat het Touch ID onder het scherm onderzoekt. In de aanvraag beschrijft Apple hoe het huidige iPhone-ontwerp de beeldsensor naast het scherm heeft, in plaats van erin te worden ingebed. De kern van dit patent gaat dan over hoe deze beeldsensor kan worden samengevoegd met het display om de volgende iteratie van Touch ID mogelijk te maken.

Een investeerdersrapport van JPMorgan Chase suggereerde dat de iPhone 14 Pro-modellen zullen worden gemaakt van een titaniumlegering en worden geleverd door Hon Hai van Foxconn. Het analistenrapport specificeerde niet of alleen het chassis of de metalen band rond de rand van de iPhone van titanium zal zijn. Het is waarschijnlijk dat de voor- en achterkant glas blijven, natuurlijk.

Andere modellen in de iPhone 14-serie zullen naar verwachting een frame van aluminiumlegering en roestvrij staal hebben, aldus het rapport.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo (via AppleInsider) zullen de topmodellen van de iPhone 14 worden geleverd met een 48-megapixelsensor. Kuo zei in een brief aan investeerders dat hij geloofde dat de apparaten een groothoekcamera zouden bieden met een 1/1,3-inch 48MP CMOS-beeldsensor. Hij zei ook dat de nieuwe sensor 8K zou ondersteunen.