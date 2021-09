Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een van de strengste beslissingen over productreparatie die Apple ooit heeft genomen, lijken nieuwe bevindingen in de dagen na de lancering van de iPhone 13- serie erop te wijzen dat het bedrijf zo ver gaat dat het het gebruik van Face ID verbiedt op apparaten met een derde- vervanging van het feestscherm - zelfs als het beeldschermonderdeel een OEM-fabrikant (Original Equipment Manufacturer) is.

Eerder heeft Apple al enkele twijfelachtige beslissingen genomen om potentiële reparatie-ondernemingen van derden af te schrikken door gebruik te maken van propriëtaire schroeven in 2011. De beslissing om het gebruik van Face ID volledig uit te schakelen, is echter misschien wel een van de meest anti-consumentenkeuzes die tot nu toe zijn gemaakt.

De bevindingen werden ontdekt door Phone Repair Guru , die vaststelde dat zelfs een echt scherm Face ID zou uitschakelen door twee gloednieuwe iPhone 13-eenheden te nemen en de schermen te verwisselen.

In ander iPhone 13-gerelateerd nieuws is ook ontdekt dat sommige van de geadverteerde animaties met een verversingssnelheid van 120 Hz niet werken zoals verwacht in toepassingen van derden. Het is echter al duidelijk geworden dat dit een onbedoelde bug is in plaats van een opzettelijke zet van het bedrijf.

Heb ik gelijk als ik zie dat UIView.animateWithDuration-APIs niet worden geklokt op 120Hz op iPhone 13? Op UIScrollView, systeemversies en Metal zo te zien, is de rust nog steeds 60Hz? pic.twitter.com/t3MeM9cj0E — Christian Selig (@ChristianSelig) 24 september 2021

Een update naar iOS 15.0.1 of 15.1 wordt de komende dagen tot weken verwacht en zal het 120Hz-paneelprobleem oplossen. Wat betreft het Face ID-probleem bij reparaties door derden, Apple heeft nog geen commentaar gegeven, maar we kunnen alleen maar aannemen dat het een opzettelijke zet is.