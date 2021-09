Tips en trucs voor iPhone 13 en 13 Pro: 15 iOS 15-functies om te proberen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met iOS 15 heeft Apple de beelden misschien niet zo veel veranderd, maar er is nog steeds genoeg dat de moeite waard is om aan te wennen en eraan te sleutelen. Of je nu een nieuwe iPhone 13 hebt of net je bestaande iPhone hebt geüpdatet.

De meeste van de gemarkeerde functies zijn beschikbaar voor alle iPhone-modellen met iOS 15, maar er zijn er een of twee die beperkt zijn tot de iPhone 12- en iPhone 13-serie en niet van toepassing zijn op oudere modellen. Zorg er dus voor dat je iOS 15 op je iPhone gebruikt - of haal je iPhone 13/13 Pro tevoorschijn - en werk je een weg door enkele van onze favoriete, minder voor de hand liggende functies.

U kunt de videogids direct hieronder bekijken of de schriftelijke stappen daaronder volgen. Wat u het handigst vindt.

Veel apps willen verschillende patronen en gebruiksgegevens van u volgen terwijl u hun apps gebruikt. In de meeste gevallen is dit zodat ze u relevantere advertenties kunnen tonen of om te weten te komen hoe mensen hun software gebruiken om hen te helpen deze te verbeteren. Er is echter een goede reden om alle tracking te blokkeren, vooral als dat bedrijf de reputatie heeft uw recht op privacy niet te respecteren.

Als u wilt voorkomen dat apps worden gevolgd, opent u gewoon Instellingen> Privacy en tikt u nu op "Tracking". Rechts bovenaan staat een schakelaar met de tekst "Sta apps toe om te verzoeken om te volgen". Als u niet wilt dat apps om trackinginformatie vragen, schakelt u dit gewoon uit. Of u kunt tracking handmatig in- of uitschakelen voor apps afzonderlijk in de onderstaande lijst.

Op dezelfde manier is dit slechts een snelle tip: scrol omlaag naar de onderkant van het scherm Instellingen> Privacy en tik op "App-activiteit opnemen". Schakel het in en wacht nu een week of zo. Ga na een paar dagen terug naar die menuoptie en je ziet een overzicht van hoe verschillende apps machtigingen op je telefoon hebben gebruikt, en je kunt zien of een van hen veel te regelmatig toegang heeft tot zaken als je locatie of andere persoonlijke informatie . U kunt er ook voor kiezen om een rapport op te slaan als een leeg binair bestand dat u kunt delen en opslaan.

In iOS 15 kregen we een nieuwe Safari met onderaan een zoekbalk en tab-switcher. Het is eigenlijk best handig voor gebruik met één hand en laat je gemakkelijk tussen tabbladen vegen. Als u echter de oude lay-out terug wilt - met de URL-balk bovenaan - kunt u terugschakelen .

Er zijn twee manieren om het te doen. Ga naar Instellingen > Safari en scrol omlaag totdat je de twee tabbladpictogrammen ziet. Selecteer nu "Enkel tabblad". Wanneer je Safari opnieuw start, staat de balk bovenaan.

De andere snellere manier om over te schakelen is door Safari zelf te openen, een webpagina te openen en op het "AA"-pictogram in de zoekbalk te tikken. Nu krijg je een pop-upmenu te zien. Tik op de optie met de tekst toon bovenste adresbalk.

iOS 15 heeft een functie genaamd "Geplande samenvatting" waarmee je alle minder belangrijke meldingen kunt bundelen en ze tegelijkertijd kunt afleveren, in plaats van dat je de hele dag door allerlei willekeurige pings krijgt.

Om het in te schakelen, ga je naar Instellingen > Meldingen en tik je op "Geplande samenvatting". Schakel het nu in en doorloop het installatieproces. Nu kies je de apps die je in je overzicht wilt opnemen en tik je onderaan op "Apps toevoegen".

Kies op het volgende scherm de tijden waarop u de eerste en tweede samenvatting wilt laten verschijnen. U kunt ook op de "+" tikken om gedurende de dag frequentere samenvattingen toe te voegen. Dus je zou er een kunnen laten verschijnen tijdens het ontbijt, de lunch en een in de avond als je wilt. Wanneer deze zijn gekozen, klikt u onderaan op de optie Samenvatting van meldingen inschakelen.

Nu wordt u gedurende de dag alleen op de hoogte gebracht via directe berichten of apps die niet in uw selectie zijn opgenomen, totdat u ervoor kiest om de samenvatting te laten verschijnen.

Als je een paar AirPods Pro hebt, kun je Siri meldingen laten aankondigen wanneer je ze in je oren hebt en verbonden bent met je iPhone. Om dat in te schakelen, ga je naar Instellingen> Siri en zoeken en tik je nu op "Meldingen aankondigen" en schakel je de optie bovenaan de pagina in. En schakel ook de "Hoofdtelefoon"-schakelaar in.

Standaard nemen de nieuwere iPhone 13 Pro-modellen video op in HDR of Dolby Vision, wat niet alleen veel ruimte in beslag neemt, maar ook niet compatibel is met veel andere apparaten. Om het uit te schakelen, ga je naar Instellingen > Camera en tik je op "Video opnemen". Schakel de optie "HDR-video" uit.

Vroeger, toen iPhones knoppen hadden, kon je dingen vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden halen om ze gemakkelijker te bereiken door lichtjes dubbel te tikken op de startknop. En je kunt het op de nieuwe telefoons ook zonder knoppen doen, maar je moet het eerst activeren.

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid en tik op "Aanraken". Schakel de optie Bereikbaarheid in. Als je nu naar beneden veegt over de onderkant van het scherm, vallen de spullen vanaf de bovenkant van het scherm verder naar beneden, waardoor het gemakkelijker te bereiken is.

Als de juiste toegankelijkheidsfunctie is ingeschakeld, kun je eenvoudig twee keer op de achterkant van je telefoon tikken om een screenshot te maken. In plaats van te prutsen met de toetsencombinatie.

Ga gewoon naar Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken en selecteer nu "terug tikken". Kies de optie dubbeltikken en zoek Screenshot in de lijst. Als je nu dubbeltikt op de achterkant van je telefoon, wordt er een screenshot gemaakt. U kunt - natuurlijk - andere functies kiezen, zoals het laten vallen van meldingen of het controlecentrum, dat moeilijk te bereiken kan zijn.

Een coole nieuwe functie is Live Text, waarmee je je camera kunt gebruiken om tekst in realtime te lezen en weer te geven. Je zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken om direct een zin uit een artikel of document in een bericht te sturen.

Open een berichten-app. Dubbeltik op het tekstveld en tik vervolgens op het kleine pictogram dat eruitziet als tekst in een vak. Het opent nu een cameraweergave en begint met het scannen van tekst en geeft het vervolgens weer in het veld zoals u het aan de camera laat zien.

Om preciezer te zijn, tik je gewoon op het kleine opnamepictogram in de hoek om snel een foto te maken van de gewenste tekst. U kunt nu het specifieke tekstblok dat u wilt opnemen markeren door met uw vinger over de gewenste tekst te slepen.

Een andere manier om dit te doen, is door de camera-app te openen en ervoor te zorgen dat u zich in de fotomodus bevindt. Wijs nu naar de gewenste tekst of tik op om handmatig op de tekst te focussen en tik op het live-tekstpictogram in de hoek. Er zal een scan van de tekst nodig zijn en u kunt nu tekst in een pop-upafbeelding markeren om met iemand te delen. Kopieer en plak waar u maar wilt.

Er is een andere manier om Live Text te gebruiken. Met een schermafbeelding. Maak een screenshot en tik erop om de editorweergave te openen. Tik op het markerings-/penpictogram bovenaan en tik nu op het live-tekstpictogram in de benedenhoek. NU kunt u slepen om de tekst die u wilt kopiëren te markeren en in elke gewenste app te plakken.

Focus-modus kan gemakkelijk de diepgaande functie en video zijn. Als u echter naar Instellingen> Focus gaat, kunt u speciale scenarios maken waarin alleen specifieke apps en mensen u op specifieke tijden of locaties kunnen onderbreken.

U kunt één scenario instellen voor de persoonlijke modus en een andere voor de werkmodus. Het doorlopen van het proces kan wat tijd kosten, maar in wezen gaat het om het toevoegen van toegewijde mensen die contact met je kunnen opnemen en het kiezen van welke apps je wilt toestaan. Het is echt rechttoe rechtaan.

Als dat eenmaal is ingesteld, kun je plannen wanneer je wilt dat het begint. Of het nu op tijd en datum of op locatie is gebaseerd. U kunt zelfs de startschermen aanpassen die tijdens elke focustijd verschijnen.

Standaard zijn de schermen van de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max ingesteld op een vernieuwingsfrequentie van maximaal 120 Hz. Mocht je - om wat voor reden dan ook - dat willen beperken, dan kan dat eigenlijk, maar vind je dat niet in de Display-instellingen. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging. Schakel nu de optie "Limit Frame Rate" in en deze gaat niet hoger dan 60 fps.

Een andere camerafunctie op de nieuwe iPhone-modellen is iets dat fotografische stijlen wordt genoemd. In tegenstelling tot een eenvoudig filter, past dit zaken als warmte, helderheid en contrast aan om een esthetiek te creëren die op al uw fotos wordt toegepast wanneer u ze maakt. Open Instellingen > Camera en scrol naar "Fotografische stijlen". Veeg door de opties totdat je een look vindt die je leuk vindt. Zodra je er een hebt gevonden, klik je op de blauwe tik onderaan.

In de nieuwe Fotos-app plakt Apple automatisch een achtergrondtrack op de foto- en videoherinneringen die het voor je maakt op het tabblad Voor jou. Maar dat kun je veranderen. Open Fotos en tik op Voor jou en kies bovenaan een van de Herinneringen.

Eenmaal geopend, tikt u er nogmaals op en tikt u op het kleine muziekpictogram in de hoek. Nu kun je over het scherm vegen en het verandert het filter en de muziek zoals jij dat doet. Of je kunt rechtsonder op het muzieknootpictogram tikken om een grotere selectie van opties te zien, waaronder een zoekknop waarmee je - als je erop drukt - door je hele bibliotheek voor een specifiek nummer kunt gaan.

Tenslotte. Dit is een oude favoriet, maar het is een must. Als u uw cursor tijdens het typen nauwkeurig wilt verplaatsen, kunt u uw toetsenbord in een trackpad veranderen door lang op de spatiebalk te drukken en vervolgens met uw duim rond te vegen. Plaats nu de cursor op het scherm op de exacte plaats waar u hem wilt hebben.