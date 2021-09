Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft met iOS 14.5 een functie uitgebracht waarmee bezitters van een Apple Watch hun iPhone kunnen ontgrendelen met Face ID, zelfs als ze een masker dragen. Helaas werkt die functie momenteel niet voor sommige iPhone 13-gebruikers , maar maak je geen zorgen, er lijkt een oplossing te komen.

Voor sommige iPhone 13-gebruikers - waaronder wij bij Pocket-lint, verschijnt er een foutmelding wanneer ze de functie Ontgrendelen met Apple Watch proberen in te schakelen. De functie maakt gebruik van de beveiligde verbinding met uw Apple Watch voor Siri-verzoeken en om uw iPhone te ontgrendelen wanneer een obstakel, zoals een masker, verhindert dat Face ID uw gezicht herkent. Het vereist dat uw Apple Watch wordt beschermd door een toegangscode, ontgrendeld is en dichtbij uw pols zit.

Wanneer we echter proberen de functie Ontgrendelen met Apple Watch in te schakelen, worden we begroet met een bericht met de tekst "Kan niet communiceren met Apple Watch" en het maakt niet uit hoe vaak u op "Opnieuw proberen" tikt, het heeft geen ervan.

Volgens een rapport over MacRumours heeft Apple echter in een ondersteuningsdocument gezegd dat het het probleem in een aanstaande software-update zal oplossen. Er is momenteel geen woord over welke software-update de oplossing zal bevatten, noch wanneer deze mogelijk wordt vrijgegeven, maar wacht even, hopelijk zal het niet te lang meer duren voor degenen onder u die soortgelijke problemen hebben.

