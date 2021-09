Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mark Gurman, een van de meest betrouwbare Apple-lekkers van het afgelopen decennium, heeft enkele schetsmatige rapporten bevestigd die onlangs zijn opgedoken, en beweert dat de iPhone 14-reeks van volgend jaar een geheel nieuw ontwerp zal hebben - inclusief de langverwachte totale verwijdering van de beruchte inkeping.

Gurman , die over het algemeen niet rapporteert over aankomende producten van Apple, tenzij er enige echte authenticiteit in zit, beweert dat Apple-technici hun tijd nemen met functies die al een handvol jaren in de maak zijn. Hij rechtvaardigt de relatief bescheiden upgrade van de iPhone 13- serie door te beweren dat ze "betekenen dat de technici van Apple achter de schermen werkten aan grotere dingen die meer tijd zullen vergen".

Hoewel de details van het herontwerp niet volledig werden beschreven, leek Gurman de aanstaande keuze van Apple te bevestigen om over te schakelen van de kleinere, compacter opnieuw ontworpen inkeping in de iPhone 13-reeks van dit jaar naar een meer Android-achtig perforatiescherm.

Wat betreft waar de Face ID-sensoren zullen liggen, is het huidige inzicht dat de IR-blaster-technologie die voor Face ID wordt gebruikt, zonder problemen onder het scherm verborgen zit, maar de camera aan de voorzijde is een ander verhaal. Slechte beeldkwaliteit is een probleem met elke camera onder het scherm op de markt, en met Apple zo enthousiast om de iPhone aan te prijzen als het allerbeste camerasysteem dat beschikbaar is op een smartphone, compromitterend dat lijkt een non-starter voor het bedrijf.

Vroege aanwijzingen lijken erop te wijzen dat de iPhone 14 Pro-serie er ongeveer uitziet als het originele lek van Jon Prosser.

Andere geruchten, zoals het rapport van Jon Prosser dat eerder deze maand werd gepubliceerd, lijken erop te wijzen dat Apple van plan is om ook de extruderende cameramodule die het bedrijf sinds de iPhone 6 van 2014 zo provocerend heeft geïntroduceerd, eindelijk af te vlakken. Door de toenemende upgrades van het iPhone-camerasysteem elk jaar, lijkt het bijna onmogelijk dat Apple een manier zal bedenken om de kwaliteit van het huidige systeem te behouden zonder de toch al groeiende dikte van de iPhone aanzienlijk te vergroten.

En tot slot wijzen geruchten er ook op dat Apple volgend jaar het iPhone mini-model zal dumpen om zich in plaats daarvan te concentreren op een grotere nieuwe standaard iPhone 14-optie die zijn grootte in overeenstemming brengt met de grotere Pro Max. Een overstap van een iPhone mini-optie naar een iPhone Max-aanbod voelt op dit moment alles behalve een garantie, aangezien lage verkopen altijd de kleinere iPhone-reeks teisterden.

