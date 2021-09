EU streeft naar verbod op niet-USB-C-opladers in de toekomst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Europese Commissie moet wetgeving voorstellen om het gebruik van andere opladers dan USB-C te verbieden voor producten die in EU-landen worden uitgebracht.

Het stelt voor dat alleen opladen via USB-C zal worden toegestaan - wat zal voorkomen dat Apple toekomstige iPhones met bijvoorbeeld Lightning uitbrengt.

De afgelopen jaren heeft de Commissie samengewerkt met fabrikanten die vrijwillig concurrerende oplaadtechnologieën hebben gedumpt. Het beweert het aantal verschillende typen opladers voor mobiele telefoons te hebben teruggebracht van 30 tot slechts drie. Nu vindt het dat er wetgeving nodig is om de resterende bedrijven te dwingen te voldoen aan een "gemeenschappelijke laadoplossing".

"Europese consumenten waren lang genoeg gefrustreerd over incompatibele laders die zich opstapelen in hun lades. We hebben de industrie voldoende tijd gegeven om met hun eigen oplossingen te komen, nu is de tijd rijp voor wetgevende maatregelen voor een gemeenschappelijke lader. Dit is een belangrijke overwinning voor onze consumenten en milieu en in lijn met onze groene en digitale ambities", zegt Margrethe Vestager, executive vice president for a Europe fit for the Digital Age.

De nieuwe iPhone 13-familie van apparaten ondersteunt Lightning-opladen, hoewel ze ook compatibel zijn met Qi draadloze oplaadpads en Apples eigen MagSafe.

De Commissie stelt ook voor om snellaadtechnologie voor alle merken te "harmoniseren": "[Het] zal helpen voorkomen dat verschillende producenten de oplaadsnelheid op ongerechtvaardigde wijze beperken en zal ervoor zorgen dat de oplaadsnelheid dezelfde is bij gebruik van een compatibele oplader voor een apparaat, ", staat in een persbericht .

Uiteindelijk zullen de voorstellen misschien niet snel veel opleveren. Een dergelijke wetswijziging moet eerst worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad, daarna komt er een overgangsperiode van twee jaar voor de industrie om zich aan te passen. Dus iPhone 16 heeft dan USB-C. Waarschijnlijk.

