(Pocket-lint) - Met de nieuwste softwareversie - iOS 15 en iPadOS 15 - zijn er een aantal extra functies toegevoegd voor FaceTime van Apple, waaronder de portretmodus voor FaceTime op iPhone en iPad.

Met de portretmodus kun je je achtergrond vervagen tijdens een FaceTime-gesprek, zoals je kunt met andere apps voor videogesprekken zoals Zoom en Skype.

Dit is wat u moet doen om een beetje privacy te krijgen tijdens uw FaceTime-videogesprekken.

Of je nu de was achter je wilt verbergen, de berg strijkwerk, of gewoon niet wilt dat je baas of vrienden zien dat je nog in bed ligt, de portretmodus op FaceTime is er om je te helpen.

Volg de onderstaande stappen om de portretmodus in een FaceTime-oproep in te schakelen en uw achtergrond op een iPhone of iPad te vervagen:

Zorg ervoor dat uw iPhone of iPad iOS 15 of iPadOS 15 . gebruikt Open de FaceTime-app op je iPhone of iPad Selecteer een contact uit je recente FaceTimes of selecteer Nieuwe FaceTime bovenaan en kies het contact Terwijl de FaceTime-oproep verbinding maakt, ziet u een pictogram onder aan het scherm met een persoon in een rechthoekig vak - dit is het pictogram Portretmodus Tik op dit pictogram om de portretmodus in te schakelen en je achtergrond te vervagen. Opmerking: het is aan wanneer het pictogram wit is. Tik nogmaals op het pictogram om de portretmodus uit te schakelen

Als je al een FaceTime-gesprek voert en je wilt de achtergrond vervagen, tik dan op je miniatuur in de rechterbenedenhoek. Het pictogram Portretmodus verschijnt in een pop-up, naast enkele andere opties. Tik erop om je achtergrond te vervagen tijdens een gesprek.

De portretmodus op FaceTime werkt met elke iPhone of iPad met de A12 Bionic-chip of nieuwer.

Dat betekent dat je een iPhone XS of nieuwer nodig hebt. Voor iPads hebt u de iPad mini (vijfde generatie of later), iPad Air (derde generatie of later), iPad (achtste generatie of later) of een iPad Pro-model nodig.

Als je je afvraagt welke andere functies je kunt doen met FaceTime met iOS 15 iPadOS 15, kun je naar onze aparte functie gaan waar we een overzicht hebben.