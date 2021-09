Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigde de iPhone 13-serie aan tijdens een evenement op 14 september 2021 en daarmee kwamen een aantal nieuwe functies, waaronder Photographic Styles voor fotos en Cinematic-modus voor video.

Je kunt alles over de filmmodus lezen in onze aparte functie , maar hier concentreren we ons op fotografische stijlen, inclusief wat ze zijn, hoe ze werken en hoe ze te gebruiken.

Fotografische stijlen zijn vier voorinstellingen die u kunt gebruiken en toepassen op een foto voordat u een foto maakt op een van de vier iPhone 13-modellen . Er zijn vier voorinstellingen om uit te kiezen, waaronder Levendig, Rijk contrast, Warm en Koel, terwijl u ook voor Standaard kunt kiezen.

Standaard is het standaard uiterlijk dat door uw iPhone wordt geproduceerd en is ontworpen om levensecht en evenwichtig te zijn in zijn weergave.

Levendig levert heldere en levendige kleuren, maar is nog steeds ontworpen om natuurlijk te zijn.

Rich Contrast zorgt voor een meer dramatische look, met donkere schaduwen, rijkere kleuren en sterker contrast.

Warm biedt gouden ondertonen voor een warme uitstraling.

Cool heeft blauwe ondertonen voor een coolere look.

Beschouw ze als een heel subtiel filter, maar in tegenstelling tot een filter dat wordt toegepast op een volledige afbeelding na de opname, of het nu het gezicht van een persoon is of de lucht en daardoor soms elementen van de opname verpest, zal Photographic Styles de afzonderlijke elementen begrijpen en de voorinstelling toepassen stijl dienovereenkomstig.

Fotografische stijlen zijn ontworpen om uw individuele voorkeuren in de beeldpijplijn te brengen - dat wil zeggen voordat de opname wordt gemaakt. Als je bijvoorbeeld van opnamen met een hoog contrast houdt, is het de bedoeling dat je de fotografische stijl met rijk contrast toepast voordat je een foto maakt, wat betekent dat je daarna geen filter hoeft toe te passen of de instellingen afzonderlijk hoeft aan te passen.

Fotografische stijlen gebruikt een diep semantisch begrip om de juiste hoeveelheid aanpassingen toe te passen op verschillende delen van de foto, met behoud van bepaalde elementen, zoals huidskleur. Het zou moeten betekenen dat je een betere allround afbeelding krijgt dan het toepassen van een soortgelijk filter zou bieden, omdat de foto er niet uit mag zien alsof er een film over is geplaatst, waardoor bepaalde elementen meer dimensie krijgen.

Fotografische stijlen moeten worden toegepast voordat u een foto maakt. U kunt een van de vier vooraf ingestelde fotografische stijlen niet toepassen nadat een opname is gemaakt, zoals u kunt met een filter of op dezelfde manier waarop u een foto kunt bewerken door kleur, contrast, verzadiging enz. aan te passen.

Om fotografische stijlen te vinden, start u de camera-app op uw iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max . U kunt vervolgens vanaf de onderkant omhoog vegen en op het pictogram met de drie vierkanten tikken, of u kunt op het pictogram met de drie vierkanten in de rechterbovenhoek van uw scherm tikken, naast het Live Photo-pictogram.

Ofwel start de vijf voorinstellingen - Standaard, Rijk contrast, Levendig, Warm en Koel - in de zoeker en laat u zien hoe uw afbeelding eruit zal zien.

Je ziet ook de toon- en warmteschuifregelaars onder elk van de voorinstellingen, zodat je ze kunt aanpassen aan je voorkeuren. Wat u ook instelt, blijft behouden wanneer u de camera-app en fotografische stijlen de volgende keer start, tenzij u ze opnieuw wijzigt of op de reset-knop rechts van de schuifregelaars drukt, waardoor de schuifregelaars terugkeren naar de vooraf ingestelde waarden voor elke stijl.

Het idee is dat je het je standaard maakt om de camera-app te openen en al je fotos te maken met je voorkeursinstelling, waardoor je tijd bespaart bij het bewerken van post-shot.