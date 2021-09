Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe Apple iPhone SE zou onderweg kunnen zijn en zal ook 5G-connectiviteit hebben om op te starten. Dat is althans de mening van de gerenommeerde industrie-analist Ming-Chi Kuo.

Hij voorspelt ook dat de iPhone 14 Pro de eerste zal zijn die de inkeping van de camera aan de voorkant volledig zal weggooien, waarbij Apple in plaats daarvan zal kiezen voor een perforatorlens.

We moeten zeggen, hoewel we dat laatste al eerder hebben gehoord, zijn we niet helemaal overtuigd. De nieuwe, kleinere inkeping op de iPhone 13-serie is een behoorlijk compromis en het zou niet goed zijn als Apple een nieuwe reeks apparaten zou aanbieden die er heel anders uitzien. We kunnen gewoon niet zien dat de iPhone 14 een inkeping heeft en de 14 Pro niet. We kunnen het echter mis hebben.

Kuo suggereert ook dat er ook een nieuwe betaalbare 6,7-inch iPhone in de maak is.

"Hardware-verkoopargumenten voor 2022 iPhones zijn onder meer 1) een nieuwe iPhone SE met 5G-ondersteuning (1H22), 2) een nieuwe en meer betaalbare 6,7-inch iPhone (2H22), en 3) twee nieuwe high-end modellen uitgerust met een perforatiegat scherm (ter vervanging van het ontwerp van het inkepingsgebied) en een 48 MP brede camera (2H22), "schreef hij in zijn laatste marktrapport.

De 48-megapixelcamera is geloofwaardig, net als de toevoeging van 5G aan de volgende iPhone SE. In feite is het logisch gezien de prijs van 5G-modemtechnologie terwijl de netwerkondersteuning toeneemt. Het zou ons eigenlijk verbazen als Apple in de toekomst een toestel met alleen 4G overweegt.