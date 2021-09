Apple geeft iOS 15 en iPadOS 15 vrij voor iedereen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een relatief stabiele bètaperiode van drie maanden voor het publiek en de ontwikkelaars , heeft Apple de langverwachte iOS 15- en iPadOS 15-software-update naar alle in aanmerking komende apparaten geduwd, die iPhone-modellen omvat die zo ver teruggaan als de iPhone 6s tot iPad-modellen zo oud als de 2014 iPad Air 2 en de 2015 iPad mini 4.

Hoewel dit jaar noch iOS noch iPadOS enige vorm van radicaal herontwerp zien, brengt de software-update een groot deel van kleine lay-outwijzigingen, nieuwe widget-opties en een opnieuw ontworpen uiterlijk met zich mee voor de native Safari-webbrowser.

Pocket-lint heeft hier alles samengevat wat je moet weten over iOS 15 en iPadOS 15, dus als je daar meer over wilt weten, klik dan hier .

Wat betreft wat er nieuw is in Safari, Apple probeerde aanvankelijk de volledige gebruikersinterface van de webbrowser te verbeteren door de URL-balk van de bovenkant van het scherm naar de onderkant te verplaatsen in een nieuw type alles-in-één geïntegreerde taakbalk.

Echter, na een enorme terugdringing van de bètagemeenschap die de nieuwe update testte, keerde Apple uiteindelijk terug naar de oorspronkelijke lay-out die de meeste gebruikers standaard gewend zijn, in plaats daarvan een nieuwe optie toe te voegen in Instellingen waarmee gebruikers het controversiële ontwerp kunnen wijzigen als ze daarvoor kiezen .

Om dit te doen, ga je gewoon naar Instellingen, tik je op Safari, en je zou onmiddellijk begroet moeten worden met een grafische prompt met de vraag welke lay-out je voorkeur heeft.

De Safari-wijzigingen zijn niet exclusief voor iOS, aangezien iPadOS ook een optioneel Safari-redesign krijgt. Aanvankelijk hoopte Apple de discrete tabbalk naadloos te integreren met de bovenste URL-balk als een alles-in-één, maar nogmaals, gebruikersfeedback bracht Apple ertoe terug te keren naar het oorspronkelijke uiterlijk met een optie in Instellingen om de nieuwere lay-out te kiezen.

Andere wijzigingen in iPad OS zijn de mogelijkheid om overal op het startscherm widgets toe te voegen en ondersteuning voor Swift Playgrounds, zodat ontwikkelaars iOS-apps rechtstreeks vanaf een iOS-apparaat kunnen maken.

Nogmaals, je kunt hier de handleiding van Pocket-lint voor iOS 15 en iPadOS 15 bekijken .