Wat is de filmmodus van Apple?

(Pocket-lint) - Apple onthulde de Cinematic-modus als een van de belangrijkste nieuwe functies van de iPhone 13, aangekondigd op het California Streaming keynote-evenement van het bedrijf vandaag in Cupertino, en de functionaliteit werkt als een geheel zoals de portretmodus doet; voor het eerst geïntroduceerd op de iPhone 7 Plus in 2016.

Voor het geval je het niet meer weet, de portretmodus is een functie in de iOS-camera-app die een bokeh-effect biedt achter een onderwerp, vergelijkbaar met een echte DSLR-camera. Nu, met de introductie van de Cinematic-modus, brengt Apple de functie over naar live video.

Bij het filmen in beweging houdt de Cinematische modus de focus op een bewegend onderwerp en vinden er automatisch brandpuntsovergangen tussen objecten plaats. Het systeem gebruikt AI om gezichten en interessante plaatsen te detecteren. Wanneer een gefilmd onderwerp bijvoorbeeld van het frame afwijkt, zal de iPhone 13 de focus aanpassen aan een object binnen hun gezichtslijn.

Bekijk het geweldige voorbeeld van Apple dat laat zien hoe de technologie werkt.

Het bedrijf heeft ook een korte film op hun YouTube-kanaal uitgebracht waarin ze de nieuwe krachtige camerasoftwaremogelijkheden laten zien, die je hieronder kunt bekijken.

