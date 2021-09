Apples iOS 15 en iPadOS 15 komen komende maandag uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft dinsdag tijdens het California Streaming-evenement verschillende producten aangekondigd, maar heeft niet vermeld wanneer iOS 15 en iPadOS 15 beschikbaar zullen zijn om te downloaden naar bestaande apparaten.

Maar maak je geen zorgen, we staan achter je. Ze zijn beide beschikbaar vanaf maandag 20 september.

Apple watchOS 8 zal dezelfde dag ook beschikbaar zijn.

De releasedatum werd onthuld in officiële Apple-persberichten die naar Pocket-lint werden gestuurd: "iOS 15 zal beschikbaar zijn als een gratis software-update op maandag 20 september", aldus het.

Soortgelijke regels waren ook verborgen in de Apple Watch- en iPad-releases.

Net als voorgaande jaren verwachten we dat de besturingssystemen beschikbaar zullen zijn vanaf 18.00 uur BST (10 uur lokale tijd voor Apple in Cupertino). Afhankelijk van de serverbelasting kan het echter de moeite waard zijn om nog even te wachten.

De nieuwe iPhone 13, 13 mini, 13 Pro en 13 Pro Max-handsets worden geleverd met iOS 15 voorgeïnstalleerd op vrijdag 24 september. De nieuwe iPad en iPad mini-tablets zijn dezelfde dag beschikbaar met iPadOS 15.

De nieuwste Apple Watch - Series 7, ook aangekondigd tijdens het evenement - komt later in de herfst. Apple zal de Apple Watch Series 3 en Apple Watch SE blijven aanbieden.