(Pocket-lint) - De gewoonte van Apple om het kleurenpalet dat het elk jaar voor zijn iPhones aanbiedt te veranderen, vertoont geen tekenen van stoppen, en de iPhone 13- en 13 Pro- reeksen zetten de traditie voort.

Nogmaals, je hebt een paar afwerkingen om uit te kiezen als je denkt dat je een van de nieuwe handsets zult oppikken, sommige wat avontuurlijker dan andere.

Hoewel het niet het grootste kleurengamma ooit van Apple is, zijn er enkele nieuwe tinten, dus bekijk de volledige set van wat hier beschikbaar zal zijn.

Eerst nemen we de meest premium en prijzige iPhone van Apple - de 13 Pro Max en 13 Pro, die deze keer verkrijgbaar zijn in vier verschillende afwerkingen.

Zoals altijd hebben ze een aantal heerlijk smaakvolle namen - grafiet, goud, zilver en sierrablauw. Het is niet verwonderlijk dat we waarschijnlijk de grootste fans zijn van de nieuwe blauwe tint, die een veel lichtere toets is dan het donkerdere en humeuriger blauw dat we op de 12 Pro kregen.

De 13 Pro en Pro Max behouden natuurlijk de glanzende roestvrijstalen buitenbehuizing, dus het is een behoorlijk jazzy look.

Als we verder gaan met de standaard iPhone en zijn kleinere neef, worden de dingen naar onze mening echter een beetje leuker - dat maakt nu ook deel uit van een traditie, waarbij de instap-iPhones een iets hipper ontwerp krijgen, althans in termen van kleur.

Deze keer zijn er vijf om uit te kiezen:

Ze bestaan uit Product (rood), starlight, middernacht, blauw en roze - waarbij die laatste de opvallende toevoeging is die een paar mensen zou kunnen verleiden. Natuurlijk is de liefdadigheidsdonatie die de Product (Red)-versie zal veroorzaken, ook een goede reden om het op te halen.

Vijf kleuren is een kleine stap terug ten opzichte van voorgaande jaren, waar we over het algemeen zes kregen om uit te kiezen, en de line-up is ook niet zo levendig als in de laatste paar iteraties, dus het zal interessant zijn om te zien welke kleuren het populairst zijn.

