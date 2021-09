iPhone 13 officieel en ja, hij heeft een kleinere inkeping

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft eindelijk het deksel van zijn nieuwe iPhone opgetild, die " iPhone 13 " wordt genoemd, zoals velen hadden verwacht.

Het heeft een geknepen look aan de achterkant, met de cameralenzen nu diagonaal geplaatst, en de voorkant heeft de veel geruchten kleinere inkeping.

Verkrijgbaar in zowel standaard Apple iPhone 13- als iPhone 13 mini-stijlen, de handset is opnieuw ontworpen, hoewel de vormfactor vergelijkbaar is met die van vorig jaar.

Platte randen rond de zijkanten zijn nu afgestemd op een keramisch schildfront. Beide telefoons zijn IP68 water- en stofbestendig en zullen verkrijgbaar zijn in de kleuren roze, blauw, middernacht, "starlight" en Product Red.

Net als de modellen van vorig jaar hebben de iPhone 13 en mini elk een OLED Super Retina-display met een helderheid van 800 nits. Dat wordt dan verder uitgebreid met HDR-content, tot wel 1.200 nits.

Dolby Vision- , HLG- en HDR10-formaten worden ondersteund.

Een zes-core A15 Bionic-chip draait de show, met een quad-core GPU die helpt bij gaming en andere grafisch intensieve momenten.

De camera aan de achterkant maakt gebruik van twee 12-megapixelsensoren - primaire en groothoek - terwijl de kleinere inkeping aan de voorkant een 12-megapixel ultrabrede camera heeft. De filmmodus is ook een nieuwe ondersteunde functie, waarbij pull-focus-effecten op natuurlijke wijze beschikbaar zijn.

De iPhone 13 en 13 mini zijn natuurlijk 5G, maar werken op een breder scala aan ondersteunde netwerken over de hele wereld. Apple beweert dat ze ook een betere batterijduur hebben, hoewel we dat zullen moeten testen in de laboratoria van Pocket-lint wanneer de telefoons beschikbaar zijn. De handsets zijn, zoals je zou verwachten, compatibel met MagSafe.

De iPhone 13 mini begint bij $ 699 voor het 128 GB-model, de iPhone 13 bij $ 799 voor dezelfde opslag. Een nieuwe variant van 512 GB voegt zich ook bij de strijd – naast 256 GB.

Britse prijzen beginnen bij £ 679 voor de mini, £ 779 voor de iPhone 13.