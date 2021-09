iPhone 13-hoesje maakt lekkage bevestigen kleinere inkeping en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal later vandaag officieel zijn volgende iPhone-line-up onthullen tijdens het California Streaming online-evenement. Een fabrikant van behuizingen is naar verluidt echter te vroeg met zijn ontwerpen gegaan.

Er is een hele reeks case-renders online verschenen met afbeeldingen van de iPhone 13 (of hoe het uiteindelijk ook wordt genoemd). Het is onwaarschijnlijk dat Apple er positief over is.

Gepost door Evan Bass op Twitter, tonen de fotos een iPhone met een kleinere inkeping - iets waar al veel geruchten over waren in de opbouw van de lancering.

De camera aan de achterkant lijkt precies op het apparaat aan de achterkant van de iPhone 12 Pro en Pro Max, dus het kan gewoon een artist impression zijn van de maker van de behuizing zelf. Dat wil zeggen, tenzij Apple van plan is om de camera-eenheid hetzelfde te laten blijven, in plaats daarvan alleen de interne detectie- / beeldtechnologie aan te passen.

Het ontwerp van de iPhone lijkt ook erg op elkaar. Laten we hopen dat dit betekent dat iPhone 12-hoesjes volledig compatibel zullen zijn met de nieuwe modellen - het is vervelend om elke generatie de hoes en de telefoon te moeten upgraden.

We zullen later meer te weten komen tijdens het evenement, dat je hier kunt bekijken .

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 14 september 2021

Bekijk voor nu de talrijke renders en kwijl over wat komen gaat.