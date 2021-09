Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuwe pagina die is gepubliceerd in de ondersteuningsgemeenschappen van Apple beschrijft de risicos van het monteren van een iPhone op het stuur van een motorfiets, waarbij het bedrijf gebruikers waarschuwt dat het delicate optische beeldsysteem (OIS) in gevaar kan komen vanwege de trillingen "gegenereerd door krachtige motorfietsen motoren".

De waarschuwing voelt nogal specifiek en buitengewoon laat, aangezien Apple voor het eerst OIS op de iPhone-cameramodule heeft gebruikt sinds de release van de grotere iPhone 6 Plus in 2014, maar het is echter mogelijk dat het probleem alleen een soort van opvallende aandacht tot voor kort.

Met behulp van een snelle geavanceerde zoekopdracht op Twitter konden we echter tweets uit 2019 vinden die waarschuwen dat de iPhone na een korte helikopterrit permanent zijn vermogen om autofocus te verliezen verliest.

Vraag over de *fysica* van de camera in de iPhone XR: na een motorrit van een uur met de telefoon op een stuurbevestiging, deed ik de telefoon los en opende de camera. Het zou niet scherpstellen (beeld was wazig en schudde lichtjes). Front (selfie) camera was prima. 1/2 — Rijke Mintz (@richmintz) 15 april 2019

Op hun ondersteuningspagina waarschuwt Apple :

"Motormotoren met een hoog vermogen of een hoog volume genereren intense trillingen met een hoge amplitude, die via het chassis en het stuur worden overgedragen. Het wordt niet aanbevolen om uw iPhone te bevestigen op motorfietsen met motoren met een hoog vermogen of een hoog volume vanwege de amplitude van de trillingen in bepaalde frequentiebereiken die ze genereren."

In termen van een oplossing lijkt er geen perfecte remedie te zijn voor de krachtige trillingen die een zware motorfiets produceert, maar voor bromfietsen, scooters, elektrische fietsen of andere minder intense vormen van transport raadt Apple een trilling aan dempende montage om de druk op het camerasysteem te verminderen.

