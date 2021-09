Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vermeldingen op een Oekraïense e-commerce website lijken details te hebben onthuld van de iPhone 13- serie die zal worden onthuld tijdens Apples evenement op 14 september .

Er is weinig twijfel over de lancering van nieuwe smartphones deze maand, hoewel deze laatste weetjes misschien geruchten bevestigen die eerder hebben geprobeerd opslag, kleuropties vast te pinnen en welke modellen daadwerkelijk zouden worden gelanceerd.

Volgens de lijsten van de naamloze site - voor het eerst opgemerkt door 91Mobiles - zullen de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max behoorlijk verschillende opslagpakketten en afwerkingen hebben waaruit gebruikers kunnen kiezen.

De standaard iPhone 13 en iPhone 13 mini zullen naar verluidt in dezelfde zes kleuren komen: zwart, blauw, paars, roze, wit en PRODUCT (rood).

De kleinere variant van het nieuwe vlaggenschip zal 64 GB en 128 GB opslagopties hebben, terwijl de gewone iPhone 13 dat zal verhogen tot 128 GB en 256 GB.

De iPhone 13 Pro- en Pro Max-modellen, zo zeggen de lijsten, zullen in zwart, zilver, goud of brons komen, maar zullen, net als de kleinere varianten, ook afwijken in opslag. De Pro komt in versies van 128 GB en 256 GB, terwijl de Pro Max zich uitstrekt tot maar liefst 256 GB en 512 GB variaties.

Zoals bij elk lek, is het natuurlijk belangrijk om al deze informatie met een korreltje zout te nemen.

Hoewel de informatie in de eerste lijsten in overeenstemming lijkt te zijn met het gefluister van de industrie dat het grootste deel van het jaar de ronde doet, is het gewoon onmogelijk om het zeker te weten totdat het van Apple komt.

Dat zou op 14 september moeten gebeuren, zoals we zeggen, en we zullen het evenement live verslaan - kom zeker terug voor alle officiële specificaties, functies en prijsdetails.