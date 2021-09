Apple iPhone 14 lekt voordat iPhone 13 zelfs maar wordt aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting zijn iPhone 13-serie aankondigen tijdens een evenement op 14 september, maar er is al een lek geweest waaruit blijkt hoe de iPhone er over een jaar uit zou kunnen zien.

Voordat we verder gaan, is het de moeite waard om dit lek met een grote korrel zout te nemen, aangezien Jon Prosser - waar het lek is ontstaan - niet de beste staat van dienst heeft in de lekindustrie en met het apparaat in kwestie niet nog een jaar verwacht, in die tijd kan er veel veranderen.

Met dat in gedachten heeft Jon Prosser van FrontPageTech een video gepresenteerd met enkele weergaven van wat beweerd wordt de iPhone 14 Pro te zijn in samenwerking met Renders door Ian. De afbeeldingen tonen een ontwerp met platte randen, vergelijkbaar met wat de iPhone 12-modellen bieden, maar met ronde volumeknoppen.

Er zijn drie cameralenzen aan de achterkant - zoals de huidige Pro-modellen - hoewel de renders de lenzen bijna plat op het oppervlak laten zien en zonder de vierkante camerabehuizing eromheen. Prosser zegt dat het apparaat van titanium zal zijn.

Misschien nog verrassender, de renders tonen ook de vermeende iPhone 14 Pro met een geperforeerde camera aan de voorkant . Er wordt beweerd dat de inkeping kleiner is voor de iPhone 13-modellen, maar we zouden zeer verrast zijn als we zouden overstappen op een perforatorontwerp.

Met de iPhone 14 Pro-modellen die over een jaar niet worden verwacht, is het een behoorlijk lange tijd om te wachten om erachter te komen of deze weergaven nauwkeurig zijn of niet, voor nu is het waarschijnlijk beter om je te concentreren op de iPhone 13 die volgende week wordt verwacht.