(Pocket-lint) - Een nieuwe FCC-aanvraag door Apple toont een bijgewerkte MagSafe- oplader die vorig jaar voor het eerst werd geïntroduceerd op de iPhone 12- serie, en hoewel de verschillen niet meteen duidelijk zijn, kunnen we een paar weloverwogen gissingen doen over wat we zouden kunnen zien.

De diagrammen in het dossier tonen een AirPods-behuizing bovenop een bijgewerkte MagSafe-schijf, wat merkwaardig is aangezien Apple nooit officieel heeft geadverteerd met het gebruik van een MagSafe-oplader om een AirPods-behuizing te vullen - hoewel je dat al kunt doen omdat MagSafe eigenlijk gewoon liefhebber is Qi opladen met magneten, de case zal niet automatisch worden bevestigd of zichzelf ophouden zoals de nieuwste iPhone 12-serie doet.

Nieuwe Apple MagSafe-oplader is zojuist door de FCC gegaan. Vraag me af wat er nieuw is. Zou het niet cool zijn als de nieuwe Airpods ook magnetisch bevestigd zouden zijn… pic.twitter.com/xdz1ORhuhe — Dave Zatz (@davezatz) 6 september 2021

Met geruchten dat Apple de lancering van nieuwe AirPods van de derde generatie vrij snel klaarmaakt, lijken de sterren zich op één lijn te kunnen stellen en we kunnen heel goed MagSafe AirPods dit jaar of begin volgend jaar zien.

Afbeeldingen tonen ook de MagSafe-schijf bovenop een vage rechthoekige rechthoek met het label "Telefoon", maar dit zou geen verrassing moeten zijn. Sommigen verwachten dat de iPhone 13 MagSafe nog sterkere magneten zal hebben dan de huidige iPhones, dus misschien is de bijgewerkte puck gewoon een manier om verbinding te maken met de nieuwe apparaten met een betere grip.

In de documentatie verwijst Apple naar het testen van de oplader op vier "nieuwe telefoons" en op de iPhone 12-serie, die verrassend genoeg "legacy-telefoons" wordt genoemd.

Die vier nieuwe telefoons zijn natuurlijk de aankomende iPhone 13-serie, waarover je hier meer kunt lezen in de samenvatting van Pocket-lint.

