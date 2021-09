Apple bevestigt 14 september-datum voor iPhone-lanceringsevenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft uitnodigingen gestuurd voor zijn volgende speciale evenement, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het de lancering van de nieuwe iPhone , een nieuwe iPad mini en Apple Watch Series 7 zal zijn .

Gewoon getiteld California streaming - misschien een woordspeling op California Dreamin? - het evenement lijkt het formaat te volgen van recente Apple-lanceringen en biedt een online stream in plaats van een persoonlijk evenement.

De uitzending vindt plaats op 14 september om 10.00 uur Pacific Time en geeft ons eindelijk een evenement om de laatste geruchten aan vast te pinnen.

De volgende generatie van de iPhone wordt verwacht. Het is momenteel niet bekend of het iPhone 12S zal heten (wat het zou moeten zijn) of iPhone 13. De experts zijn verdeeld over de vraag of Apple de S-naam zal gebruiken of 13 helemaal, aangezien het voor sommigen pech is.

De nieuwe iPhone zal naar verwachting de schermtechnologie verbeteren, met een sneller 120Hz ProMotion-scherm met adaptieve verversingssnelheid, terwijl geruchten ook suggereren dat de inkeping ook zal krimpen.

Het wordt tijd, om eerlijk te zijn.

De camera kan een opknapbeurt krijgen en de introductie van een nieuwe generatie hardware die de telefoon aandrijft, zal het volgende jaar van Apple-apparaten worden ingesteld.

De Apple Watch Series 7 zou het ontwerp kunnen verschuiven om meer vierkant te zijn, zoals de huidige generatie iPhone-modellen, en er zouden meer verbeterde sensoren in kunnen zitten voor een nieuwe reeks functionaliteit.

De iPad mini is al een tijdje niet meer vernieuwd, dus een update van het kleinere model dat Apple aanbiedt zou welkom zijn.

Er zit waarschijnlijk veel meer in het evenement, een uitbreiding van services, meer gepraat over connectiviteit tussen thuisapparaten, bevestiging van de uitrol van iOS 15 en nog veel meer.

We verwachten later in september een tweede Apple-evenement dat zich zal concentreren op Mac - dus het worden een paar drukke weken in Cupertino.