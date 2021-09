De vermeende verpakking van de iPhone 13-hoes bevestigt de naam

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting zijn volgende iPhone-modellen aankondigen voordat de maand voorbij is en het laatste lek lijkt te hebben bevestigd dat de nieuwe apparaten iPhone 13 zullen heten.

Een sindsdien verwijderde video is oorspronkelijk gepost door Twitter-gebruiker @PinkDon1 - en vervolgens opnieuw gepost door andere gebruikers - met stapels van meerdere witte dozen met een afbeelding van een zwarte siliconen hoes. De verpakking leest "iPhone 13 Pro Max" "Silicone Case" en heeft de MagSafe-branding eronder.

Er wordt gedacht dat de video is gemaakt in een fabriek of distributiemagazijn, hoewel er niets is om de bron te valideren en daarom is het mogelijk dat de hoesjes nep zijn, in plaats van officiële Apple-hoesjes die wachten om te worden verzonden voor de nieuwe apparaten.

De naamgeving van de volgende iPhone is momenteel een beetje in de lucht, met geruchten over iPhone 12s en iPhone 14 die beide de ronde doen, hoewel de meeste geruchten verwijzen naar de apparaten als iPhone 13, wat suggereert dat dit is wat ze zullen heten, ondanks de nummer 13 wordt vaak geassocieerd met pech.

De volgende iPhone-modellen zullen naar verwachting in dezelfde grootte-opties komen als de iPhone 12-modellen, hoewel er wordt gezegd dat ze een kleinere inkeping, grotere batterijen en nieuwe camerafuncties zullen bieden. Geruchten beweren ook dat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zullen worden geleverd met Apples ProMotion 120Hz verversingssnelheidstechnologie .

Voorlopig is er nog niets officieel, hoewel naar verwachting binnenkort een datum voor de lancering van de volgende iPhones wordt aangekondigd. Alle geruchten rondom de toestellen lees je ondertussen in onze aparte round-up feature.

