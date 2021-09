Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple kondigde eindelijk het begin aan van hun uitrol in de Verenigde Staten, zodat iPhone- en Apple Watch-bezitters hun officiële staatsidentificaties kunnen toevoegen aan Apple Wallet . Terwijl er vandaag slechts twee van de vijftig staten zijn die de mogelijkheid bieden om je identiteitskaart te digitaliseren, zijn Arizona en Georgia, zes andere, Connecticut, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma en Utah, van plan om de komende maanden te volgen.

Hoewel dat in eerste instantie ongeveer 85 procent van de Verenigde Staten uitsluit, is het in ieder geval een begin, toch?

Apple merkt op dat een belangrijke sleutel hier is dat de TSA, de beschermende instantie die alle Amerikaanse luchthavens bewaakt, bepaalde luchthavenbeveiligingslijnen zal inschakelen met de technologie die nodig is om ID-kaarten te kunnen lezen vanuit Apple Wallet . Onthoud dat de staats-ID-kaarten worden gelezen en geverifieerd met hetzelfde draadloze contactsysteem dat u zou gebruiken om met uw iPhone te betalen in een coffeeshop - het is niet alleen een digitaal gescande foto van uw ID-kaart.

Het bedrijf schrijft,

Eenmaal toegevoegd aan Wallet, kunnen klanten hun rijbewijs of staats-ID aan de TSA tonen door simpelweg met hun iPhone of Apple Watch op de identiteitslezer te tikken... Pas na autorisatie met Face ID of Touch ID wordt de gevraagde identiteitsinformatie vrijgegeven van hun apparaat, wat ervoor zorgt dat alleen de vereiste informatie wordt gedeeld en alleen de persoon die het rijbewijs of de staat-ID aan het apparaat heeft toegevoegd, deze kan presenteren. Gebruikers hoeven hun apparaat niet te ontgrendelen, te tonen of af te geven om hun ID te tonen.

Het is nog niet bekend of Apple van plan is de functie wereldwijd uit te breiden, maar laten we in de tussentijd eens kijken of het ze lukt om het eerst naar alle vijftig staten te brengen.

