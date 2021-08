Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een van de meer verrassende toekomstige iPhone-geruchten die we ooit hebben gehoord, beweert een nieuw rapport nu dat Apple heel goed een revolutionaire functie in het apparaat van dit jaar kan lanceren waarmee gebruikers kunnen bellen en sms-berichten kunnen verzenden en ontvangen - zelfs als je midden in het bos verdwaald bent en absoluut geen mobiel signaal hebt.

Hoe denkt het bedrijf Cupertino dit mogelijk te maken? Satellieten. En niet zomaar satellieten, dit zijn LEO-satellieten, wat inhoudt dat, in tegenstelling tot traditionele geostationaire satellieten - apparaten die 24 uur nodig hebben om om de aarde te draaien, lage-aarde-satellieten (LEO) slechts ongeveer een uur of twee uur nodig hebben om een volledige rotatie te voltooien (ook bekend als omlooptijd) rond onze planeet.

Dit betekent dat met een netwerk van genoeg van hen die rond de aarde drijven, er geen locatie in de hele wereld zou zijn waar je er geen signaal mee zou kunnen behouden.

Hoewel we normaal gesproken zon ogenschijnlijk stompzinnig gerucht zouden afwijzen, komt het rapport uit de zeer nauwkeurige mond van Ming-Chi Kuo, een analist met een nauwkeurigheidsrecord van meer dan 75 procent als het gaat om zijn voorspellingen over aanstaande Apple producten, volgens AppleTrack .

Je hebt misschien eerder gehoord van LEO-satellieten van Elon Musk, wiens SpaceX-bedrijf toezicht houdt op Starlink , een commercieel project van LEO-eenheden waarvan Musk hoopt dat hij op een dag toegang tot de hele wereld kan verkopen. Op dit moment is Starlink beschikbaar om te testen in een kleine openbare bèta voor mensen in het noorden van de Verenigde Staten en Canada.

Apple zal echter niet de vloot van satellieten van Starlink gebruiken om hun doel van smsen te bereiken, zelfs als je vastzit in het midden van de oceaan, maar in plaats daarvan hoogstwaarschijnlijk samenwerken met Globalstar, een bedrijf dat naar verluidt al nauw samenwerkt met Apples modemmaker, Qualcomm, om de nodige technologieën te ontwikkelen om een mobiel apparaat goed te laten communiceren met LEO-satellieten.

Qualcomm was oorspronkelijk gepland om LEO-compatibele modems op hun 2022 X65-chips uit te brengen, maar Kuo beweert dat in plaats van te wachten, Apple in plaats daarvan een aangepaste X60-chip heeft besteld bij het bedrijf met speciaal uitgeruste LEO-compatibiliteit.

Voor een overzicht van alle andere iPhone 13-functies en geruchten waarover we hebben gehoord, bekijk je hier alles wat we samen hebben verzameld .