Pre-order en verzenddatum iPhone 13 gelekt door winkelier

(Pocket-lint) - Apple zal binnenkort zijn nieuwste iPhone-reeks ontketenen, daar bestaat geen twijfel over. Er zijn echter verschillende datum-alternatieven rondgegooid wanneer dat zou kunnen zijn.

Velen zeggen dat het Apple- lanceringsevenement aanstaande maandag - 30 augustus - zal worden aangekondigd en op 7 september zal plaatsvinden. Anderen beweren dat het op 14 september online zal worden gestreamd.

We geven de voorkeur aan het eerste, maar volgens een screenshot van een e-commerce-app verkregen door ITHome (van Weibo-gebruiker @PandaIsBald), zou de latere datum eigenlijk logischer kunnen zijn. Het onthult naar verluidt de pre-order- en verzenddatums voor de iPhone 13-reeks.

Uit de gelekte lijst blijkt dat de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max vanaf 17 september beschikbaar zullen zijn als pre-order voor verzending op vrijdag 24 september. Dit is ook bevestigd door de bronnen van FrontPageTech (het beweert).

De Apple AirPods 3 – vermoedelijk naast de iPhone 13-serie – zal vanaf 30 september verkrijgbaar zijn.

Apple moet nog een evenement aankondigen, laat staan de pre-order- en verzenddatums voor zijn aanstaande mobiele producten. De datums komen echter overeen met het traditionele startvenster van half september voor iPhones.

We hopen aanstaande maandag (een feestdag in het VK) meer te weten te komen wanneer we een Apple-uitnodiging in onze inbox verwachten.

