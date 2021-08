Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport van Jon Prossers Front Page hebben medewerkers van Apple discreet een veel stevigere externe Face ID-module getest die zich in een behuizing rond een iPhone 12 bevindt die je identiteit kan bevestigen achter een mistige bril en zelfs een masker. Tech .

De module, die bijna doet denken aan de omvangrijke koffers die Apple Store-medewerkers gebruikten om streepjescodes te scannen, herbergt een behoorlijk groot sensorsysteem bovenop de huidige iPhone 12 Face ID-scanner. Zoals het rapport inhoudt, zal het systeem zeker niet worden gelanceerd naast de aankomende iPhone 13- serie die volgende maand uitkomt - vooral gezien het feit dat Apple dit jaar voor het eerst de inkeping met ongeveer 25 procent zal verkleinen. Als het bedrijf Cupertino echter een manier kan vinden om de omvang van de meer geavanceerde Face ID-technologie te verkleinen, zou het geen schok zijn om te zien dat het zijn weg vindt naar de iPhone 14 of zelfs een iPhone 15.

Natuurlijk is de implementatie in het echte leven op dit moment niets meer dan een aanname, omdat het duidelijk is dat Apple talloze producten en configuraties test die nooit verder komen dan de interne testfase - zoals de MacBook met aanraakscherm waarvan het bedrijf zo zelden onthulde dat het een poging heeft gedaan om voor terug tijdens het Steve Jobs-tijdperk.

Prosser benadrukt ook dat Apple veel nadruk legt op het testen van het nieuwe systeem met een mistige bril, want zodra de COVID-19-pandemie uiteindelijk ten einde komt, zal een mistige bril een van de grootste problemen blijven van het huidige Face ID-systeem.

Nogmaals, hoewel deze bijgewerkte technologie de iPhone 13 volgende maand vrijwel zeker niet zal bereiken, kun je alle informatie die we erover weten lezen door hier te klikken .