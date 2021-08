Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende iPhone 13-serie zal een kleinere inkeping, een dikker chassis en een royaal grotere uitbreiding van de camerabehuizing hebben.

Misschien is de grootste ontwerpverandering dit jaar een reductie van bijna 25 procent in de steeds polariserende inkeping, iets dat voor het eerst gebeurt sinds de introductie op de iPhone X in 2017.

Hoewel deze geruchten niet helemaal nieuw voor ons zijn, wordt de informatie verder bevestigd in een reeks nieuwe fotos gepubliceerd door svetapple.sk, die hoesjes lijken te tonen die gemaakt zijn voor de iPhone 13 Pro bovenop de behuizing van een iPhone 12 Pro. De fotos laten zien hoe drastisch de afmetingen van de nieuwe cameramodules zullen zijn in vergelijking met de huidige iPhone 12-reeks.

Op dit moment is de iPhone 12 Pro 7,4 mm dik, bijna tien procent minder dan de vorige generatie iPhone 11 Pro, die 8,1 mm dik was. In september, wanneer Apple de iPhone 13 aankondigt, zouden we echter een schamele toename verwachten - ongeveer 0,2 mm - waardoor de 13 een totale dikte van 7,54 mm zal hebben.

Als reden voor de toename wijzen alle tekenen op een groei in de batterijafdeling, waarvan Apple hoopt dat dit de toegenomen stroombehoefte zal compenseren die het lang verwachte 120Hz-scherm zal vereisen.

Zoals de fotos laten zien, zal de cameramodule groeien van 3,98 cm diagonaal naar 4,5 cm op de Pro Max-serie, terwijl er een sprong wordt gemaakt van 3,71 cm naar 3,9 cm op de kleinere 12 Pro- en mini-varianten.

Bron: svetapple.sk

Ten slotte laten de hoesjes ook zien dat de volume- en aan / uit-knoppen een kwart inch (6,35 mm) naar beneden zullen verschuiven in vergelijking met de opstelling van dit jaar.

Voor alle details, fotos en informatie die we hebben verzameld over de aankomende iPhone 13-serie, bekijk ons volledige overzicht door hier te tikken.