(Pocket-lint) - Apple heeft alternatieve modellen van de aankomende iPhone 13 getest met de toevoeging van Touch ID in combinatie met Face ID, hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit jaar een eenheid met beide vormen van biometrie zal worden uitgebracht, volgens het rapport van Mark Gurman van Bloomberg.

De mogelijkheid dat Apple Touch ID aan de iPhone toevoegt, is geopperd sinds de functie in 2017 mainstream werd verwijderd op de iPhone X. Sindsdien hebben fans van de technologie voor het lezen van vingerafdrukken er bij Apple op aangedrongen de functie opnieuw toe te voegen met behulp van een onder -display-lezer, iets dat Samsung en Google al jaren gebruiken op hun respectievelijke Galaxy- en Pixel-lijnen, maar iets dat Apple niet graag implementeerde vanwege zorgen over kwaliteit en biometrische nauwkeurigheid.

Op de nieuwste iPad Air- modellen heeft Apple de Touch ID-lezer van de startknop verwijderd, maar voor het eerst gekozen om niet over te schakelen naar Face ID, maar Touch ID in de aan / uit-knop van de iPad Air in te bouwen.

Het nieuws hier komt uit de Power On- nieuwsbrief van Gurman, die volgens AppleTrack een nauwkeurigheidsscore van iets minder dan 90 procent heeft.

Vermeende fotos van de aankomende iPhone 13 Pro in de geruchte Sunset Bronze-tint. Let op de vergrote cameramodule in vergelijking met de iPhone 12 Pro. Fotos door @MajinBuOfficial

