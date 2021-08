Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twee afbeeldingen die op Twitter zijn gepost, beweren te laten zien wat een dieproze, donkerpaarse iPhone 13 Pro lijkt te zijn, en hoewel het in eerste instantie lijkt op een kleurgecorrigeerde Graphite iPhone 12 Pro, blijkt uit verder onderzoek dat de telefoon waar we naar kijken komt inderdaad uit de aankomende iPhone 13 Pro-serie .

Hoe weten we dit? Kijk nog eens naar de cameramodule op de paarsachtige iPhone en vergelijk die met de iPhone 12 Pro of 12 Pro Max. Iets opmerken?

Op de gelekte iPhone zit de module veel breder en verder in het midden van het apparaat, ruim uitgelijnd voorbij het middelpunt van het Apple-logo dat op de achterkant van elke iPhone is geëtst. Op een iPhone 12 Pro of 12 Pro Max komt de cameramodule echter niet zo ver, omdat hij iets kleiner en minder substantieel is dan wat naar verwachting zal debuteren op de nieuwe iPhone 13 Pro-modellen.

De leaker , @MajinBuOfficial, noemt de iPhone "roségoud", hoewel we op basis van de roségouden iPhone-modellen die Apple slechts een paar jaar geleden produceerde, niet kunnen zeggen dat de twee tinten erg op elkaar lijken, vandaar de "paarsachtige" bijnaam.

Eerder dit jaar lekten geruchten over de iPhone 13 Pro met een nieuwe Sunset Bronze-afwerking, in navolging van de traditie van de afgelopen twee jaar waarin Apple de iPhone Pro-serie in zilver, grafiet en goud uitbrengt bovenop een jaarlijkse exclusieve tint. Voor de iPhone 11 Pro was het Midnight Green , op de 12 Pro is het Pacific Blue , maar als het dit jaar inderdaad Sunset Bronze is, laten we dan zeggen dat we hopen dat dit toestel uit een vroege batch van kleurtesten komt in plaats van de het daadwerkelijke eindproduct dat we in september zullen zien.

Op basis van wat mij vandaag is toegestuurd, heeft #Apple een roségoudkleurige iPhone-eenheid ontwikkeld, waarschijnlijk een variant die is afgekeurd of gepland voor de toekomst. Helaas heb ik er geen informatie meer over pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 19 augustus 2021

Voor een volledig overzicht van alles wat we weten over de nieuwe iPhone 13-serie die volgende maand wordt gelanceerd, klik hier.