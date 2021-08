Hoe de nachtmodus op de iPhone-camera uit te schakelen en uit te houden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple introduceerde de nachtmodus toen het in 2019 de iPhone 11- serie lanceerde. De functie wordt automatisch geactiveerd wanneer je compatibele iPhone-model weinig licht detecteert en de dingen dienovereenkomstig aanpast, met als doel je betere resultaten te bieden.

Het is mogelijk om de nachtmodus uit te schakelen voor een individuele opname, maar vóór iOS 15 keerde de nachtmodus terug naar automatisch wanneer je een volgende opname ging maken.

Met iOS 15 - dat binnenkort wordt gelanceerd, biedt Apple de mogelijkheid om de nachtmodus uit te schakelen en om de instellingen te behouden om ervoor te zorgen dat deze uit blijft. Hier is hoe.

Om de nachtmodus voor een afzonderlijke foto uit te schakelen, hoeft u alleen maar op het pictogram Nachtmodus boven aan uw scherm te tikken in de Camera-app en de schuifregelaar Nachtmodus onder de zoeker helemaal naar links te verplaatsen. Het wordt dan uitgeschakeld voor die foto.

Nachtmodus zou dan automatisch worden teruggezet naar Auto de volgende keer dat u de camera-app opent. Evenzo, als u de schuifregelaar helemaal naar rechts verplaatst, wordt de nachtmodus ingesteld op Max voor die foto, waarna deze terugkeert naar Auto voor de volgende foto bij weinig licht.

Als je de nachtmodus wilt uitschakelen en uit wilt laten - of op Max wilt zetten en daar wilt houden voor toekomstige fotos - zodat je hem niet steeds hoeft uit te schakelen of de schuifregelaar voor elke foto wilt gebruiken, volg dan de onderstaande stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone Scroll naar beneden naar Camera Tik op Instellingen behouden Nachtmodus inschakelen

De instellingen waarnaar u eerder de nachtmodus hebt overgeschakeld, worden dan onthouden voor volgende fotos bij weinig licht die u met uw iPhone gaat maken.

Onthoud dat deze instelling alleen beschikbaar is op iOS 15 - dat zich momenteel in de bètafase bevindt - en dat je een iPhone nodig hebt met de nachtmodus als functie, namelijk de iPhone 11 of nieuwer. Om de bètaversie van iOS 15 op je iPhone te downloaden, kun je onze aparte functie lezen .