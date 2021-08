Apple iPhone 13 zou 14 september gelanceerd kunnen worden, met 1TB-optie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 13 van Apple wordt naar verwachting in september gelanceerd samen met de Apple Watch Series 7 en het laatste rapport suggereert niet alleen wanneer het evenement zou kunnen plaatsvinden, maar dat de handsets dubbel zoveel opslagruimte zouden kunnen bieden als hun voorgangers.

Volgens 9to5Mac publiceerde analistenbedrijf Wedbush een beleggersnota dat zei dat de iPhone 13-eenheden al geassembleerd waren tussen de 130 miljoen en 150 miljoen, volgens de toeleveringsketencontroles, wat het als vertrouwen had dat de lancering van de iPhone 13 binnen het "normale" tijdsbestek zou vallen.

In de notitie stond dat het analistenbedrijf geloofde dat het iPhone-evenement in de derde week van september zou plaatsvinden, wat waarschijnlijk 14 september zou zijn, aangezien Apple traditioneel evenementen op een dinsdag houdt. Doorgaans viel het iPhone-evenement echter een week eerder dan dat, voorafgaand aan de wereldwijde pandemie, dus de jury is er voorlopig nog niet.

Het analistenrapport van Wedbush zei ook dat het geloofde dat de iPhone 13 een opslagoptie van 1 TB zou bieden, wat het dubbele zou zijn van wat momenteel wordt aangeboden door de iPhone 12 Pro- modellen.

Voorlopig is er niets bevestigd door Apple. De iPhone 13 zal naar verwachting een vergelijkbaar ontwerp bieden als de iPhone 12-modellen en zal naar verwachting ook in dezelfde grootte-opties worden aangeboden. Er zouden enkele nieuwe camerafuncties naar de nieuwe modellen komen, naast grotere batterijen.

Alles over de geruchten rondom de iPhone 13-modellen lees je in onze aparte rubriek .