Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is nogal controversieel dat Apple een aantal belangrijke ontwerpwijzigingen heeft aangebracht in Safari , waardoor het standaard uiterlijk van de native webbrowser op iOS drastisch is gewijzigd. Nu, in de nieuwste bèta, heeft Apple die wijzigingen enigszins teruggedraaid en extra opties toegevoegd binnen Instellingen waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen het nieuwe uiterlijk van Safari op iOS 15 of vasthouden aan het vorige uiterlijk.

Het meest onderscheidende tussen de twee is de locatie van de URL-balk, die in eerdere iOS-versies stevig bovenaan het scherm stond - op dezelfde plek als in de meeste webbrowsers. In iOS 15 heeft Apple de URL echter verschoven naar zwevend helemaal onderaan het scherm. Hoewel deze stap duidelijk een verschuiving is naar het helpen van iOS om beter te werken op grotere mobiele schermen door de belangrijke inhoud binnen een duimbereik te brengen, kunnen oudere gebruikers en degenen die niet zo technisch onderlegd zijn in UI-wijzigingen de wijziging nogal verontrustend vinden voor de traditionele iOS ervaring hebben ze ons leren kennen en begrijpen.

Als je de openbare bèta van iOS 15 al hebt gebruikt en tevreden bent met het nieuwe Safari-ontwerp, kun je toch verwachten dat er enkele veranderingen op je pad komen, aangezien zelfs de "nieuwere" iOS 15-versie van Safari een update ziet in deze bèta. Voorbij is de zwevende URL-balk helemaal alleen, en er komt een nieuwe lay-out voor de onderste balk met een apart speciaal knoppenpaneel en opties om het nieuwe landschap-tabbalksysteem in of uit te schakelen.

Het nieuwe optiemenu binnen Instellingen waarmee iOS 15-gebruikers kunnen schakelen tussen Safari-lay-outs.

Een ander klein weetje over de nieuwste bèta is dat Apple heeft verduidelijkt dat SharePlay niet langer naast iOS 15 zal worden gelanceerd, maar eerder zal worden toegevoegd in een latere software-update ergens tijdens de iOS 15-levenscyclus.

Bekijk hier onze samenvatting voor een overzicht van alle nieuwe functies die naar iOS 15 komen.