Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de iPhone 4 heeft Apple elk jaar in september hun nieuwe iPhone aangekondigd en uitgebracht, behalve natuurlijk de release van vorig jaar in oktober vanwege de COVID-19-pandemie. Dit jaar lijkt het er echter op dat het bedrijf weer op het goede spoor springt en streeft naar een lancering in september voor de aankomende iPhone 13-serie.

Dit jaar hebben we veel geruchten en lekken gehoord, ondanks de voortdurende aandrang van Apple om de verspreiding van onaangekondigde productinformatie van zowel hun werknemers als leveranciers te verminderen. Voor een volledig overzicht van alles wat we weten over de iPhone 13 en iPhone 13 Pro, klik hier.

Volgens het rapport van vandaag komt het van het in Taiwan gevestigde onderzoeksbureau TrendForce , en ze lijken veel informatie te bevestigen die we in het verleden over het apparaat hebben gehoord. Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat de iPhone 13-serie grotere batterijen zal bevatten, een positieve trend aangezien Apple vorig jaar de batterijcapaciteit van de iPhone 12-serie heeft verkleind in vergelijking met de 11.

Interessant is dat de batterijtoename niet zal komen door dikkere of zwaardere apparaten, maar eerder door een verbetering in het ontwerp van de printplaat, waardoor een algeheel kleiner moederbord mogelijk is dan voorheen, waardoor er voortaan ruimte vrijkomt voor een meer genereuze stroomvoorziening.

Het rapport vermeldt ook de opname van een 5nm+ CPU die de apparaten van stroom voorziet, wat naar alle waarschijnlijkheid gewoon de A15 Bionic is, op voorwaarde dat Apple de bijnaam "Bionic" nog een jaar behoudt .

TrendForce schat dat bijna 17% van alle wereldwijde smartphoneverzendingen in 2021 uit iPhones zal bestaan, wat verder voorspelt dat Apples mobiele telefoon "de high-end smartphonemarkt in China de komende twee tot drie jaar zal domineren".

En tot slot is TrendForce van mening dat Apple zijn wereldwijde 5G mmWave-dekking zal uitbreiden, aangezien de hoogste 5G-gegevenssnelheden alleen beschikbaar zijn in de Verenigde Staten .

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 12 August 2021

Nogmaals, voor een volledig overzicht van al onze iPhone 13-dekking, klik hier.