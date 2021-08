Nieuwe iPhones met nog betere Pro-cameras worden binnenkort gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veelgeprezen Apple-leaker Mark Gurman voor Bloomberg heeft vandaag onthuld dat de Cupertino-gigant volgende maand nieuwe iPhones zal aankondigen met een paar belangrijke camera- en videoverbeteringen als belangrijkste verkoopargumenten.

Het rapport beschrijft specifiek de "bescheiden" aard van de aankomende iPhone-upgradecyclus, waarbij wordt teruggegrepen op het feit dat de huidige i Phone 12-serie zojuist een groot lichamelijk herontwerp heeft gekregen met platte randen en de introductie van een LiDAR-sensor op de Pro-lijn. In termen van wat we mogen verwachten op de iPhone 13, bevestigt Gurman dat het bijgewerkte chassis relatief hetzelfde zal blijven, hoewel hij geruchten bevestigt dat een kleinere notch dit jaar zijn debuut maakt.

Volgens de details van het rapport van vandaag noemt Gurman drie functies die Apple van plan is op de markt te brengen als enkele van de "grootste verkoopargumenten" voor het model van dit jaar. De eerste is de uitbreiding van de portretmodus naar video, wat betekent dat het ultrarealistische bokeh-effect dat Apple en andere bedrijven in de loop der jaren hebben verfijnd om smartphone-opnamen te maken het uiterlijk nabootst van een echte DSLR-camera die fulltime wordt gebruikt. Het is duidelijk dat Apple hier op de een of andere manier al een tijdje aan werkt, aangezien FaceTime in de iOS 15-bètas al een versie van de portretmodus op de camera aan de voorzijde activeert tijdens videochatten. Volgens het rapport is Apple van plan om deze functie "Filmvideo" te noemen.

Wat de andere twee functies betreft, legt Gurman uit hoe Apple van plan is een opnamemodus van nog hogere kwaliteit aan video toe te voegen, ProRes genaamd, die vergelijkbaar zou moeten zijn met de introductie van ProRAW van vorig jaar. Voor het geval je niet bekend bent, kunnen iPhone 12 Pro-gebruikers met ProRAW fotos maken in een echt RAW-formaat, wat betekent dat zowel professionele als hobbyfoto-editors meer controle over hun fotos kunnen krijgen en hun bewerkingen kunnen verfijnen, net alsof ze zouden werken met fotos die eraan komen van een top-of-the-line DSLR-camera.

De laatste functie die wordt genoemd, is naar verwachting een nieuw fotofilterproces dat werkt met AI, wat een grote verandering zou moeten zijn ten opzichte van de zeer eenvoudige en huidige filterervaring op de iPhone, waarbij software het hele scherm overlapt en een bepaald effect biedt. Volgens het rapport zullen iPhone 13-modellen in plaats daarvan AI gebruiken om filters alleen op specifieke delen van de afbeelding toe te passen, terwijl andere aspecten, zoals de lucht of de achtergrond, worden afgesteld om neutraler te blijven.

Het is onduidelijk hoe deze nieuwe fotofilterfunctie met AI er in de praktijk precies uit zal zien, maar gezien de enorme vooruitgang die Apple heeft geboekt in op software gebaseerde verbeteringen aan zijn cameratechnologie, is het redelijk om aan te nemen dat de functie zal zorgen voor een aantal geweldig unieke fotos.

Als je meer wilt lezen over alle huidige iPhone 13-geruchten, bekijk dan hier onze samenvatting.

