(Pocket-lint) - Apple lijkt de Touch ID- en Face ID-varianten onder het scherm te onderzoeken die zouden helpen de inkeping op de iPhone te elimineren.

Zoals ontdekt in een recent verleend patent , zou de Cupertino-gigant zijn methoden voor biometrische authenticatie kunnen ontwikkelen door de technologie in het scherm in te bedden.

Over deze verborgen, in-screen versies van Touch ID en Face ID gaan natuurlijk al lang geruchten, en dit is zeker niet het eerste patent dat Apple heeft gekregen met betrekking tot het concept.

Deze laatste vertoning geeft echter mogelijk een indicatie van hoe het bedrijf van plan is verder te gaan, waarbij Touch ID onder het scherm eerder verschijnt dan een verborgen camera (en dus Face ID 2.0). Dit zorgt er ook voor dat de inkeping waarschijnlijk nog minstens één iPhone-generatie zal blijven bestaan.

In de indiening geeft Apple aan hoe het huidige iPhone-ontwerp de beeldsensor naast het scherm heeft, in plaats van erin te worden ingebed.

De kern van dit patent gaat dan over hoe deze beeldsensor kan worden samengevoegd met het display om de volgende iteratie van Touch ID mogelijk te maken. Zoals we echter al hebben gezegd, wordt er ook naar gezichtsherkenning verwezen in het patent, waarbij Apple suggereert dat een soortgelijk proces kan worden gevolgd voor de technologie.

"Een elektronisch apparaat kan door middel van weergave-beeldvorming implementeren voor elk geschikt doel van beeldvorming, detectie, gegevensaggregatie of lichtopname, inclusief, maar niet beperkt tot […] gezichtsherkenning", staat in de aanvraag.

Het is niet de meest verrassende ontwikkeling dat Apple geïnteresseerd is in het leven na de inkeping, maar het is ook redelijk om aan te nemen dat deze technologie nog in de kinderschoenen staat - en daarom uiterst onwaarschijnlijk zal verschijnen tot iPhone 14, of helemaal niet.

Wat wel steeds meer mogelijk lijkt, is dat de inkeping van de iPhone 13 op eerdere modellen wordt verkleind, maar we zullen tot later dit jaar moeten wachten om het zeker te weten.