Een NHS COVID Pass toevoegen aan Apple Wallet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De belangrijkste NHS-app is geüpdatet zodat degenen die in aanmerking komen voor een NHS COVID-pas in Engeland deze aan hun Apple Wallet kunnen toevoegen, in plaats van deze alleen via de NHS-app te kunnen openen of als pdf te downloaden.

Door uw COVID Pass aan uw Apple Wallet toe te voegen, is deze gemakkelijk toegankelijk, zelfs als u geen internetverbinding heeft.

Hier leest u hoe u een COVID-pas aan uw Apple Wallet toevoegt, hoe u er toegang toe krijgt nadat u deze heeft toegevoegd en wat u nodig heeft om überhaupt een COVID-pas te krijgen.

NHS hoofdapp

Dubbel gevaccineerd, of

Negatieve COVID-test

Om een COVID Pass te krijgen, moet je eerst de hoofd NHS-app downloaden. Dit is anders dan de NHS COVID-19-app die je gebruikt om in te checken bij plaatsen. U kunt het downloaden van de Apple App Store hier , en Google Play Store hier .

Nadat je de app hebt gedownload, moet je deze voor je instellen, waaronder het invoeren van wat informatie, zoals je NHS-nummer en het verstrekken van een video om te bewijzen wie je bent. Maak je geen zorgen, er is een stap voor stap wanneer je de app opent om je te helpen. Uw medische dossiers worden vervolgens gesynchroniseerd zodra u de stappen hebt voltooid.

Om een COVID-pas te krijgen, moet u ofwel dubbel zijn ingeënt, of u moet een negatieve test hebben gedaan en de uitslag hebben gemeld op de website van de Rijksoverheid.

Het is vermeldenswaard dat uw COVID-pas pas ten minste twee weken na uw tweede prik verschijnt. Zodra het verschijnt, moet u het elke maand opnieuw toevoegen aan uw Apple Wallet of een nieuwe PDF downloaden. Als u de optie negatief testresultaat gebruikt, is de pas slechts 48 uur geldig vanaf het moment dat u het testresultaat heeft gemeld.

Als je een COVID-pas hebt en je wilt deze toevoegen aan je Apple Wallet om het gemakkelijker te maken om toegang te krijgen dan het openen van de hoofd NHS-app of het vinden van de PDF die je mogelijk hebt gedownload, volg dan de onderstaande stappen:

Open de hoofd NHS-app op je iPhone Tik op Ontvang uw NHS COVID-pas Druk op Doorgaan Selecteer Binnenlands of Reizen Tik op Toevoegen aan Apple Wallet Tik op Toevoegen rechtsboven in je scherm wanneer de blauwe pas verschijnt

Als je je NHS COVID-pas hebt toegevoegd aan je Apple Wallet, maar je vraagt je af hoe je deze kunt openen wanneer je hem nodig hebt, volg dan onderstaande stappen.

Voor iPhones met Face ID en geen home-knop:

Dubbeltik op de zijknop aan de rechterkant van je iPhone Tik op de stapel kaarten onderaan Selecteer NHS COVID Pass uit de opties Zorg ervoor dat u de helderheid van uw scherm hoger zet voordat de QR-code wordt gescand

Voor iPhones met Touch ID:

Dubbeltik op de startknop onder aan je scherm Tik op de stapel kaarten onderaan Selecteer NHS COVID Pass uit de opties Zorg ervoor dat u de helderheid van uw scherm hoger zet voordat de QR-code wordt gescand