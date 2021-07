Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 13 is er nog niet eens, maar de geruchtenmolen staat al in vuur en vlam met speculaties over de iPhone 14 , die in de tweede helft van 2022 uitkomt.

De laatste rapporten hebben gesuggereerd dat een iPhone 14 Pro-model zal worden gemaakt van een titaniumlegering en wordt geleverd door Hon Hai van Foxconn. Dit is volgens een nieuw beleggersrapport van JPMorgan Chase, zoals opgemerkt door iPhone Wired , Apple Insider en MacRumors. Het analistenrapport specificeert niet of alleen het chassis of de metalen band rond de rand van de iPhone van titanium zal zijn. Het is waarschijnlijk dat de voorkant en de achterkant natuurlijk van glas blijven.

Andere modellen in de iPhone 14-serie zullen naar verwachting een frame van aluminiumlegering en roestvrij staal hebben, aldus het rapport.

Houd er rekening mee dat titanium beter bestand is tegen krassen, corrosie en buigen en dat het minder weegt dan roestvrij staal. Het materiaal is echter gevoeliger voor vingerafdrukken. MacRumors merkte in februari op dat Apple onderzoek heeft gedaan naar coatings tegen vingerafdrukken, dus mogelijk is het al bezig met het ontwikkelen van een oplossing.

Aangezien de iPhone 14 zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt, vermoeden we dat er nog veel meer berichten zullen komen over wat de telefoon zou kunnen bieden. Het analistenrapport zei dat de iPhone 14 meer significante veranderingen zal ondergaan dan de iPhone 13. Misschien is de iPhone van dit jaar meer een "S"-update met kleine upgrades.

