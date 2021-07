Apple zou 5G iPhone SE 3 begin 2022 kunnen lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iPhone SE werd voor het eerst gelanceerd in maart 2017, gevolgd door een model van de tweede generatie in 2020, en recente geruchten suggereren dat fans van de Touch ID iPhone begin 2022 een derde iteratie kunnen verwachten.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten zijn over een nieuwe iPhone SE, hoewel het laatste rapport wel een tijdlijn biedt, evenals een paar details over wat we kunnen verwachten.

Volgens Digitimes (via PocketNow) zal de iPhone SE (2022) komen met dezelfde processor als de iPhone 12-serie , dat wil zeggen de A14-chip. Er wordt ook beweerd dat het goedkoper is dan de iPhone 12 mini – die $ 699 kost in de VS en £ 599 in het VK – en er wordt gezegd dat het wordt geleverd met 5G-ondersteuning , wat allemaal logisch is.

De geruchten beweren ook dat de iPhone SE van de derde generatie in de eerste helft van 2022 zou verschijnen, wat we ergens in maart verwachten, omdat dit typisch is wanneer Apple zijn lente-evenementen houdt, en er wordt gezegd dat het hetzelfde ontwerp zal bieden als de vorige iPhone SE, zonder verwachte ontwerpwijziging tot 2023.

Dat betekent dat de iPhone SE (2022) waarschijnlijk wordt geleverd met een 4,7-inch LCD-scherm en de Touch ID-startknop onderaan, waardoor deze wordt onderscheiden van de rest van de iPhone-modellen met Face ID .

Er wordt gezegd dat het 2023-model een groter 6,1-inch scherm met een geperforeerd scherm zou kunnen bieden, hoewel er op dit moment niets is bevestigd.