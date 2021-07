Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft iOS 14.7 uitgebracht. Het is een kleine update, maar wel een met een paar interessante features. Dit is wat u moet weten.

Apples nieuwste zogenaamde "dot"-update voor het iPhone-besturingssysteem is iOS 14.7. Het wordt uitgerold vanaf 19 juli 2021 en is een incrementele update, dus het is niet een van de belangrijkste releases die gewoonlijk in de herfst worden gelanceerd naast de nieuwste iPhone. Het is echter niettemin een opmerkelijke update, omdat het niet alleen bugfixes met zich meebrengt.

De iOS 14.7-update kan gratis worden gedownload via de ether op alle in aanmerking komende apparaten. Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update om toegang te krijgen tot de nieuwe software.

Hier is een blik op de belangrijkste functies van iOS 14.7...

Apple heeft onlangs het MagSafe Battery Pack geïntroduceerd, dat werkt met de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

De iOS 14.7-update voegt ondersteuning toe voor het ‌MagSafe Battery Pack, zodat de nieuwste iPhone-serie het kan gebruiken. Als onderdeel van deze toegevoegde ondersteuning kunt u het laadniveau van het ‌MagSafe Battery Pack‌ bekijken via de Batterijen-widget op het startscherm of via de Vandaag-weergave op uw iPhone.

Apple kondigde in april het delen van Apple Card Family aan en voegde ondersteuning voor de functie toe in een iOS 14.6-update. De iOS 14.7-update breidt die functionaliteit uit door ondersteuning toe te voegen voor het samenvoegen van twee Apple Cards. Dat betekent dat twee huidige Apple Card-bezitters die een enkele Apple Card-account willen delen, nu hun accounts kunnen samenvoegen. Dit resulteert in een hogere gedeelde kredietlimiet, plus de eigenaren kunnen de lagere APR van de twee accounts delen.

Ga naar de Wallet-app om het proces voor het samenvoegen van accounts te starten.

Met iOS 14.7 is er nu een HomePod Timer Management-functie. Met deze optie kun je timers op de HomePod beheren via de Home-app.

Apple heeft de informatie over de luchtkwaliteit in de apps Weer en Kaarten uitgebreid naar Canada, Frankrijk, Italië, Nederland, Zuid-Korea en Spanje.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die vandaag te koop zijn Door Chris Hall · 4 mei 2021 · De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung en alles wat Android te bieden heeft

Met de Podcasts-bibliotheek in de Podcasts-app kunnen gebruikers nu alle shows of alleen gevolgde shows zien.

Er zijn natuurlijk verschillende bugfixes in de iOS 14.7-update. Hier zijn de release-opmerkingen van Apple:

Er is een probleem opgelost waardoor het afspelen van Dolby Atmos en Apple Music zonder verlies onverwacht stopte.

Het batterijservicebericht dat mogelijk is verdwenen na het opnieuw opstarten op sommige iPhone 11-modellen, wordt hersteld.

Een bug die ervoor zorgde dat brailleleesregels ongeldige informatie lieten zien bij het opstellen van e-mailberichten, is verholpen.

Een bug die ertoe zou kunnen leiden dat de menuoptie voor het delen van afspeellijsten in ‌Apple Music‌ ontbreekt, is verholpen.