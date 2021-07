De iPhone krijgt dit jaar eindelijk een altijd-aan-scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De iPhone 13 (of 12 S, afhankelijk van hoe hij uiteindelijk gaat heten) lijkt zeker een langverwachte nieuwe functie te hebben - een altijd te zien.

We hebben eerder geschreven over altijd-aan-schermen die naar de iPhone komen, maar ze zijn nog nooit verschenen. Vermoedelijk is dit vanwege de implicaties voor de levensduur van de batterij of misschien was Apple niet tevreden genoeg met de implementatie.

Het lijkt nu echter naar de nieuwe telefoon te komen volgens de oude Apple-watcher, Mark Gurman van Bloomberg. Gurman noemt ook andere veelgeruchte toevoegingen in zijn laatste schrijven, waaronder een kleinere inkeping, verbeterde video-opname en een 120Hz verversingssnelheid. Gurman deed de voorspellingen in zijn Always On- nieuwsbrief.

De telefoon zal ook een snellere A15-processor/platform krijgen, zegt Gurman, hoewel die stevig in de doos zit met de aanduiding nou, natuurlijk, dat gaat gebeuren.

Het nieuwste ‘always-on display’-gerucht volgt op eerdere vermeldingen van iPhones die LTPO-schermen gebruiken (polykristallijn oxide bij lage temperatuur), net zoals de Apple Watch dat doet.

We verwachten dat de iPhone 13-serie begin september wordt onthuld en dat er drie of vier apparaten in het assortiment zullen zijn. De jury is er nog niet uit of de iPhone 12 mini een opvolger krijgt na eerdere berichten over gemengde verkoopcijfers.